Villa San Giovanni promuove il progetto ‘Arte in città’

“Arte in città” questo il nome del progetto, fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Patrizia Liberto e dal Sindaco Antonio Messina, che verrà realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “ M.Preti -A.Frangipane” di Reggio Calabria diretto dal Dirigente Scolastico avv. Albino Barresi. Saranno infatti 14 studenti del Liceo dell’indirizzo arti figurative che metteranno in pratica le proprie abilità e conoscenze artistiche, utilizzando come tela i muri della città villese.

L’apprezzamento della minoranza

Grande apprezzamento espresso anche dalla capogruppo di minoranza del gruppo cittadini responsabili architetto Silvia Lottero che partecipera’ al progetto, convinta che “le opere che i ragazzi realizzeranno conferiranno nuova dignità ai luoghi a noi cari” “ Ormai in tutto il mondo, ha dichiarato la Presidente Liberto, soprattutto nelle grandi città, la così detta street art è diventata un mezzo di rigenerazione urbana e di recupero delle periferie, proprio per questo perseguiremo l’obbiettivo di rendere porzioni della nostra città più gradevoli e colorate, facendole diventare col tempo anche motivo di attrazione turistica, creando una vera e propria mappa con tutte le opere che realizzeremo in questi cinque anni, distribuite su tutto il territorio.

L’arte di questi ragazzi diventerà strumento di abbellimento e di decoro, finalizzate alla mitigazione delle lacerazioni e del grigiore, ponendosi in una nuova visione di bellezza e di beneficio sociale”.

Mosaici e opere dei ragazzi

Realizzeremo principalmente dei mosaici che garantiscono una grande durata nel tempo, che soffrono meno la salsedine e non necessitano di manutenzione per il mantenimento dei colori, proporremo ai ragazzi di realizzare opere che rappresentino la nostra storia, le mitologie e le bellezze naturali che ci circondano, lasciandoli nello stesso tempo liberi di dare libero sfogo alla loro creatività. Villa merita di essere rilanciata anche dal punto di vista artistico, l’arte contemporanea unita alla bellezza del panorama dello stretto possono diventare un mix importante, inizieremo infatti dalla frazione di Pezzo che rappresenta il centro del lungomare ed un borgo che necessita grande attenzione da noi amministratori.