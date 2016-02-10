Venerdì 12 febbraio alle ore 18.15, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il Movimento RC (Rinnovamento è Crescita), in occasione della pubblicazione del libro “Il pendolo e la livella – Il ‘federalismo all’italiana’ e le riforme” di Alessandro Sterpa , organizza un seminario dal titolo “Ridisegnare l’Italia? Regioni ed enti locali alla luce delle riforme costituzionali”.

Relazioneranno sul tema Giuseppe Falcomatà (sindaco di Reggio Calabria), Domenico Battaglia (Presidente della conferenza per il coordinamento delle politiche dell’Area dello Stretto), Nicola Irto (Presidente del consiglio regionale della Calabria), Giacomo D’Amico (professore associato di diritto costituzionale all’università di Messina), Carmela Salazar (professore ordinario di diritto costituzionale all’università Mediterranea), Alessandro Sterpa (professore di diritto costituzionale e autore del libro “Il pendolo e la livella – Il ‘federalismo all’italiana’ e le riforme”).

Introdurrà l’avv. Marco Schirripa, presidente del Movimento RC.

L’incontro sarà l’occasione per fornire una visione complessiva dei cambiamenti che, negli ultimi anni, hanno interessato il sistema delle autonomie territoriali rispetto a quanto originariamente previsto in Costituzione, sia sul versante delle Regioni che su quello degli enti locali (Città metropolitane, Province e Comuni), fino alla più recente proposta di riforma costituzionale.