Convegno sullo sport delle PGS Calabria

Interrogarsi sul mondo dello sport per rilanciare l’attività sul territorio e renderla sempre più rispondente alle esigenze dell’atleta e soprattutto della persona. E’ questo, in pillole, l’obiettivo del convegno promosso a Reggio Calabria dalle Polisportive Giovanili Salesiane calabresi, evento in programma domenica 13 marzo p.v. alle ore 17.00 presso la sede del comitato regionale dell’ente di promozione sportiva (Via Maria Ausiliatrice, 3). “Quale proposta sportiva oggi sul territorio” sarà il titolo del workshop, rivolto ad alleducatori, allenatori, dirigenti, collaboratori e referenti di tutte le associazioni sportive calabresi, nonché a chiunque fosse interessato ad approfondire l’importante tematica.

Saranno cinque i relatori del convegno: Nancy Zumbo, psicologa e componente dello staff formatori delle PGS Calabria, Vincenzo Caruso e Carmine Francesco Longo, rispettivamente tesoriere e vicepresidente delle PGS Italia, Domenico Panuccio, presidente del comitato provinciale FIPAV di Reggio Calabria, e Maurizio Condipodero, presidente regionale CONI Calabria.

Interverranno, altresì, Demetrio Rosace, presidente regionale delle PGS Calabria, don Jean Louis Tambinirina, direttore dell’ufficio turismo, sport e tempo libero dell’Arcidiocesi Reggio-Bova, e suor Maria Viscomi, direttrice dell’Istituto FMA di Reggio Calabria. L’evento formativo sarà moderato da Sergio Notaro, giornalista e addetto stampa delle PGS Calabria.

Il convegno si inserisce nel contesto dei lavori assembleari di tutto il mondo pigiessino calabrese, dal comitato regionale ai comitati provinciali di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. L’attività sportiva però non si ferma: nella stessa giornata di domenica 13 marzo a partire dalle ore 9.00, presso la palestra dell’Istituto FMA della città dello Stretto, si terrà la seconda Festa Regionale di Mini Basket alla quale parteciperanno le società PGS Redhawks di Campo Calabro, PGS Crotone e le reggine PGS Oradonbosco e PGS Audax.

Per ulteriori informazioni sulle attività, sulle prossime iniziative e sui campionati in corso di svolgimento, è possibile visitare i siti del Comitato Regionale – www.pgscalabria.it e www.pigiessiadicalabria.it – e consultare la pagina facebook “PGS Calabria”.