Scommessa vinta per il progetto ‘Adotta il verde’ – FOTO

Sono 99 le adozioni di verde pubblico in un anno a Reggio Calabria: il bilancio del progetto, gli interventi dei cittadini e le richieste su cani e manutenzione

di Anna Biasi – Si è tenuta presso la sala conferenze del Grand Hotel Miramare di Reggio Calabria la conferenza stampa riguardante il resoconto del progetto “Adotta il Verde” promosso dall’Amministrazione comunale, che punta a restituire bellezza alla città.

Erano presenti i rappresentanti dei soggetti che hanno adottato gli spazi verdi durante la scorsa stagione, il Sindaco Giuseppe Falcomatà e Loredana Pace, dirigente del settore ambiente del comune.

99 adozioni di aree verdi in un solo anno

Durante l’iniziativa sono state proiettate le immagini delle aiuole più belle adottate da cittadini, associazioni ed imprese su tutto il territorio comunale. Sono ben 99 le adozioni di verde pubblico in un solo anno, che sanciscono la vittoria per la scommessa dell’iniziativa “adotta il verde”.

“Cittadini, aziende e associazioni hanno abbracciato questa idea, adottando piazze e aiuole, dimostrando quanto sia forte l’amore per la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Falcomatà.

Cani, manutenzione e illuminazione: le richieste

Interessanti gli interventi dei presenti che sollevano la questione della vigilanza di alcune aree verdi che molti cittadini utilizzano per far giocare i propri cani rendendoli a volte un brutto spettacolo. Servirebbero quindi, tanta manutenzione e obbligo per tutti di raccogliere le deiezioni dei propri cani, ma anche disciplinare le soste delle automobili che creano difficoltà al transito e gestire la rete di pubblica illuminazione.

Di iniziative sull’ambiente e di verde pubblico ce ne sono tante, così come le sollecitazioni continue da parte dei cittadini e delle associazioni nei confronti dell’amministrazione

Allettante anche l’idea dell’Accademia del Tempo libero che propone l’infiorata così come i bellissimi tappeti di fiori di Noto: “Già stiamo lavorando a maggio in fiore – risponde il sindaco – ma l’infiorata può valorizzare le scalinate del centro storico della nostra città ed è un qualcosa su cui già si sta lavorando.”

Il rilancio dell’invito ad adottare

Contestualmente è stato rilanciato l’invito dell’amministrazione per le adozioni nella stagione 2016/2017, protezione di alcune parti di verde che lo scorso anno non potevano essere adottate.

“Rendere la terra fertile ha un significato simbolico importante. Adotta il verde – conclude Giuseppe Falcolmatà – dimostra che finalmente la città percepisce che i beni comuni non sono dell’amministrazione e del sindaco, ma sono dei cittadini. Consegnare l’attestato di partecipazione è un modo per dirvi grazie e per continuare a chiedervi un coinvolgimento ed impegno. La città si fa con i cittadini: innamoriamoci di Reggio Calabria”.