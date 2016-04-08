‘La stanza di seta’, in rete il secondo singolo dei Nigra!

Il secondo singolo estratto dall'EP La Madrugada del cantautore reggino Luciano Amodeo e in rete con il videoclip: il successo in classifica e il tour tra Sicilia e Calabria

E’ da oggi in rete il videoclip “La Stanza di Seta”, secondo singolo estratto dall’EP, del cantautore reggino Luciano Amodeo, “La Madrugada”, pubblicato dalla casa discografica Top Records.

Il successo del primo singolo in classifica

A seguito del grande riscontro e dei consensi ricevuti dal pubblico, anche in occasione del concerto svoltosi presso il Teatro sullo Stretto di RTV (Villa S.Giovanni) il 23 marzo scorso (precedendo le restanti date del tour), il primo singolo estratto dal mini album, che ha anticipato il prossimo LP in uscita “La Madrugada”, è entrato a far parte della prestigiosa classifica nazionale “Indie Music Like” (formulata dagli addetti del settore) guadagnandosi, solo nell’ultima settimana, ben 59 posizioni (tra gli artisti affermati e gli emergenti presenti in classifica).

Il videoclip “La Stanza di Seta”, entrato in anteprima negli schermi domestici, ha goduto della regia di, Giuseppe Scozzola ed Angela Musacchia, nonché della collaborazione dell’affascinante modella/attrice protagonista, Zaira Marulla che, grazie alla propria sensualità e bellezza, ha saputo dare un profumo straordinario alla “Stanza di Seta”.

Il tour promozionale tra Sicilia e Calabria

Nei prossimi giorni, il cantautore Luciano Amodeo sarà accompagnato da Pasquale Caracciolo (chitarra), Roberto Aricò (basso) e Christian Gangeri (batteria) in un tour promozionale tra Sicilia, Calabria e molte altre regioni.

Nel corso del tour vi sarà l’occasione di poter ascoltare le sonorità di Nigra in una chiave musicale molto particolare.

Avvalendosi della collaborazione del musicista Davide Foti ed approfittando del palcoscenico offerto dal cantautore Domenico Calabrò (Domingo), che ospiterà per tre date del proprio tour il progetto Nigra, verranno proposti alcuni brani in versione del tutto insolita.