4° Concorso Internazionale di Danza TauriaDance
Il 6 marzo a Cinquefrondi la quarta edizione del concorso, con una nuova sezione Dance Show, premi, stage e ospiti
07 Febbraio 2016 - 19:17 | di Federica Geria
Definito l’evento più grande della Calabria, con direzione Artistica di Rocco Greco.
Il 6 MARZO 2016 avrà luogo a Cinquefrondi presso il Palazzetto dello Sport, la 4° Edizione del Concorso internazionale di Danza TauriaDance con la direzione Artistica di Rocco Greco.
Il Concorso è aperto alle scuole di danza e ai danzatori non professionisti di qualsiasi nazionalità, che non siano mai stati sotto contratto a tempo indeterminato in qualità di danzatori o tersicorei, è un concorso dedicato alle sezioni:
classico e neoclassico, contemporaneo, moderno (tutti gli stili),
divise in tre categorie CHILDREN, JUNIOR, SENIOR,
sezione hip hop (tutti gli stili – Break Dance – Popping – House ecc..)
La nuova sezione Dance Show
Quest’ anno una NUOVA sezione alla 4 edizione del Concorso internazionale TauriaDance.
“…DANCE SHOW…” (Show Dance,Coreografico, Latin Dance, Tango, Burlesque, Multi-Style, etc)
L’intento è quello di far incontrare i giovani che si dedicano all’arte coreutica, creando un’occasione di confronto tra le varie forme di danza, di offrire un momento di crescita artistica, di festa e di unione fra danzatori. L’obiettivo del concorso è di riconoscere e far emergere il talento di giovani danzatori, che hanno la possibilità di esibirsi, esprimersi ed emozionare la giuria composta dai maestri di chiara fama:
- STEFANO VAGNOLI
- MAURA PAPARO
- ALEX ATZEWI
- ROCCO GRECO
- ROSSELLA LUBRINO
- CIALI SPOSATO
Borse di studio IN AGGIORNAMENTO
#SALERNODANZADAMARE2016
#TAURIADANCECAMPUS2016
#ILOVEDANCE2016
#IONIOSPORTFESTIVAL2016
#ATZEWIDANCECOMPANY
#IALSROMA
#MIDsicilia2016
#PREMIO] MIGLIOR TALENTO TAURIADANCE 2016
Altri premi
:#PREMIO] GRINTA – SORRISO – COSTUME – TALENTO
NOVITA 2016 PREMIO MIGLIOR COREOGRAFO
Il vincitore del premio NOVIT’A 2016 PREMIO MIGLIOR COREOGRAFO al 4° Concorso Internazionale di Danza TauriaDance si aggiudichera’ di diritto la classe alla 4 edizione di CAMPUS TAURIADANCE. IL CAMPUS CHE REGALA SOGNI…
I tre spettacoli del concorso
Il concorso è diviso in TRE spettacoli:
I^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show
categoria CHILDREN (esibizioni e premiazioni)
II^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show
categoria JUNIOR (esibizioni e premiazioni)
III^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show
categoria SENIOR (esibizioni e premiazioni)
Gli orari saranno comunicati nei giorni precedenti al concorso.
– In occasione del Concorso il 6 marzo MATTINA ci sarà lo STAGE TAURIADANCE
Con le seguenti classi A NUMERO CHIUSO
STEFANO VAGNOLI Modern Contemporary Fusion]
MAURA PAPRO [Modern]
ALEX AZEWI [Contemporaneo]
Gli ospiti dell’evento
Ospiti dell’evento:
- La ballerina Alessandra Marino reduce del programma Televisivo Rai LA PISTA e compenente della FUSION DANCE COMPANY di Stefano Vagnoli
- Il ballerino Alessandro sebastiani attualmente ballerino del musical Don Bosco il MUSICAL
– Strutture convenzionate TAURIADANCE
Hotel MOMMO
Uliveto Principessa
tel: 3423279938 segreteria TauriDance,
e-mail: td.tauriadance@gmail.com – info@tauriadance.it;
sito web:
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