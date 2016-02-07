Definito l’evento più grande della Calabria, con direzione Artistica di Rocco Greco.

Il 6 MARZO 2016 avrà luogo a Cinquefrondi presso il Palazzetto dello Sport, la 4° Edizione del Concorso internazionale di Danza TauriaDance con la direzione Artistica di Rocco Greco.

Il Concorso è aperto alle scuole di danza e ai danzatori non professionisti di qualsiasi nazionalità, che non siano mai stati sotto contratto a tempo indeterminato in qualità di danzatori o tersicorei, è un concorso dedicato alle sezioni:

classico e neoclassico, contemporaneo, moderno (tutti gli stili),

divise in tre categorie CHILDREN, JUNIOR, SENIOR,

sezione hip hop (tutti gli stili – Break Dance – Popping – House ecc..)

La nuova sezione Dance Show

Quest’ anno una NUOVA sezione alla 4 edizione del Concorso internazionale TauriaDance.

“…DANCE SHOW…” (Show Dance,Coreografico, Latin Dance, Tango, Burlesque, Multi-Style, etc)

L’intento è quello di far incontrare i giovani che si dedicano all’arte coreutica, creando un’occasione di confronto tra le varie forme di danza, di offrire un momento di crescita artistica, di festa e di unione fra danzatori. L’obiettivo del concorso è di riconoscere e far emergere il talento di giovani danzatori, che hanno la possibilità di esibirsi, esprimersi ed emozionare la giuria composta dai maestri di chiara fama:



STEFANO VAGNOLI

MAURA PAPARO

ALEX ATZEWI

ROCCO GRECO

ROSSELLA LUBRINO

CIALI SPOSATO

Borse di studio IN AGGIORNAMENTO

#SALERNODANZADAMARE2016

#TAURIADANCECAMPUS2016

#ILOVEDANCE2016

#IONIOSPORTFESTIVAL2016

#ATZEWIDANCECOMPANY

#IALSROMA

#MIDsicilia2016

#PREMIO] MIGLIOR TALENTO TAURIADANCE 2016

Altri premi

:#PREMIO] GRINTA – SORRISO – COSTUME – TALENTO

NOVITA 2016 PREMIO MIGLIOR COREOGRAFO

Il vincitore del premio NOVIT’A 2016 PREMIO MIGLIOR COREOGRAFO al 4° Concorso Internazionale di Danza TauriaDance si aggiudichera’ di diritto la classe alla 4 edizione di CAMPUS TAURIADANCE. IL CAMPUS CHE REGALA SOGNI…

I tre spettacoli del concorso

Il concorso è diviso in TRE spettacoli:

I^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show

categoria CHILDREN (esibizioni e premiazioni)

II^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show

categoria JUNIOR (esibizioni e premiazioni)

III^ spettacolo – sezioni classico, contemporaneo, moderno, hip hop, dance show

categoria SENIOR (esibizioni e premiazioni)

Gli orari saranno comunicati nei giorni precedenti al concorso.

– In occasione del Concorso il 6 marzo MATTINA ci sarà lo STAGE TAURIADANCE

Con le seguenti classi A NUMERO CHIUSO

STEFANO VAGNOLI Modern Contemporary Fusion]

MAURA PAPRO [Modern]

ALEX AZEWI [Contemporaneo]

Gli ospiti dell’evento

Ospiti dell’evento:

La ballerina Alessandra Marino reduce del programma Televisivo Rai LA PISTA e compenente della FUSION DANCE COMPANY di Stefano Vagnoli

Il ballerino Alessandro sebastiani attualmente ballerino del musical Don Bosco il MUSICAL

– Strutture convenzionate TAURIADANCE

Hotel MOMMO

Uliveto Principessa

tel: 3423279938 segreteria TauriDance,

e-mail: td.tauriadance@gmail.com – info@tauriadance.it;

sito web: