Reggio, conferimento del premio Giurato all’avv. Managò

Nella splendida cornice della Sala dei Lampadari I. Falcomatà di Palazzo San Giorgio, venerdì 20 giugno si è tenuta la VIII Edizione del Premio Francesco Giurato, organizzata dalla Scuola di Formazione Francesco Giurato e dalla Camera Penale di Reggio Calabria G. Sardiello.

Un premio alla carriera per Antonio Managò

In questa edizione il Premio, intitolato all’avvocato Francesco Giurato, insigne penalista distintosi per la sua ricercata ars oratoria, è stato conferito all’avv. Antonio Managò, penalista e indiscusso maestro per molte generazioni di avvocati. Managò è stato riconosciuto per la sua raffinata tecnica e le eccelse capacità di dialettica processuale.

L’incontro, molto partecipato da avvocati del foro e non, è stato introdotto dall’avv. Caterina Suraci, responsabile della Scuola di Formazione Giurato. A seguire, i saluti istituzionali del Vicepresidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, avv. Umberto Abate, e del Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria, avv. Francesco Siclari.

Un maestro del foro reggino

Entrambi hanno reso omaggio alla lunga carriera dell’avv. Managò, durata oltre cinquant’anni e segnata da grandi soddisfazioni professionali.

“L’avvocato che ha onorato la toga per oltre cinquant’anni, sempre in prima linea, in difesa degli ultimi”,

ha affermato l’avv. Suraci.

All’avv. Managò è stato riconosciuto anche il merito di aver lasciato un segno indelebile nel giudizio di legittimità, contribuendo con i suoi ricorsi a stimolare importanti pronunce giurisprudenziali.

Il valore del ricorso straordinario per Cassazione

Uno dei suoi più illustri allievi, l’avv. Emanuele Genovese, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, ha moderato l’incontro dal titolo “La giustizia oltre il giudicato. Il ricorso straordinario per Cassazione”.

L’incontro è stato anche un’occasione per ascoltare direttamente dall’avv. Managò la sua esperienza sul campo, in particolare sul percorso giurisprudenziale legato all’istituto del ricorso straordinario per Cassazione.

Molti colleghi hanno voluto rendergli omaggio con ricordi professionali condivisi, sottolineando il profondo impatto lasciato dall’avvocato nella comunità forense.