8 motivi per bere acqua e limone ogni mattina

Dalla digestione alle difese immunitarie, i benefici di un bicchiere di acqua e limone a digiuno e i consigli pratici per prepararlo al meglio

di Alessandra Augusti – Un frutto dorato… Prezioso per le sue proprietà, il limone viene impiegato non solo per insaporire i nostri piatti, ma anche come rimedio naturale, prodotto di cosmesi, detergente ed elemento fondamentale per cure fisioterapiche, ayurvediche e nell’aromaterapia. L’impiego del limone come cura per tanti mali era già diffuso fin dai tempi antichi.

Le sostanze che rendono prezioso il limone

E’ nelle sostanze che lo compongono che nasconde le sue potenzialità curative: acqua, vitamine (C,B1, B2, PP), potassio, calcio, magnesio, acidi organici e fibre, tutte sostanze fondamentali per il nostro organismo. Ma non solo… Intanto, scopriamone le proprietà! In particolare, bere acqua e limone a digiuno al mattino ci può apportare diversi benefici.. Eccoli!

– Digestione: il succo di limone stimolando la produzione di saliva, succhi gastrici e bile, facilita il corso della digestione;

– Azione depurativa e diuretica: ottimo depurativo per fegato e intestino, aiuta l’organismo a liberarsi delle tossine presenti nel tratto digestivo, stimolando la diuresi e garantendo così anche la salute dell’apparato urinario;

– Motilità intestinale: al contrario di quanto si pensa riguardo l’effetto astringente del limone, bere acqua tiepida e succo di limone facilita la motilità intestinale, idrata il colon e ammorbidisce le feci;

– Prevenzione e cura dei calcoli renali: il succo di limone è un’ottima fonte di citrato, un inibitore naturale della formazione di calcoli di ossalato di calcio (tra le tipologie più frequenti), che agisce prevenendo la precipitazione di calcio nelle urine; può avere quindi effetti positivi per chi soffre di questo tipo di calcoli;

– Buonumore: alcuni studi evidenziano una stretta correlazione tra olfatto e depressione. In particolare, aromi emanati da piante di agrumi, tra cui il limone, possono agire positivamente sui neurotrasmettitori andando ad alleviare tensioni e stress.

– Sistema immunitario: La vitamina C presente in elevata quantità e capace di potenziare l’azione di anticorpi contro diversi agenti patogeni, rende il succo di limone un antisettico ed un battericida naturale;

– Perdita di peso: I limoni, oltre ad essere ricchi di pectina, una fibra che favorisce il senso di sazietà, si caratterizzano per la presenza di naringenina, una molecola che secondo recenti studi, sembrerebbe ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi ed avere un’attività ipoglicemizzante;

– Proprietà antitumorali: come altri agrumi, il limone è inoltre un’importante fonte di molecole dalle proprietà antitumorali, i polifenoli, che oltre a proteggere la pelle dall’invecchiamento, riducono il rischio di sviluppare tumori che riguardano esofago, bocca, laringe, faringe e stomaco.

Il consumo quotidiano di questo succo rappresenta così anche un modo efficace per aggiungere una bella ‘scorza’ di prevenzione al nostro regime alimentare.

Come preparare acqua e limone al mattino

Ed ecco qualche pratico consiglio per sfruttare al meglio questo ‘elisir di benessere’: utilizzate acqua di rubinetto a temperatura ambiente o leggermente tiepida e scegliete sempre limoni freschi, se possibile biologici o coltivati da voi. Spremete mezzo limone in un bicchiere e diluitelo con l’acqua. Per proteggere lo smalto dei denti, è utile assumere la bevanda con una cannuccia e risciacquare la bocca dopo averla consumata.

DAL BLOG: http://muainthecity.blogspot.it/

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