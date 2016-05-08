A Catanzaro i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola

Con la Supplica alla Vergine del S. Rosario e l’Omaggio floreale alla Madonna, hanno preso il via i Festeggiamenti di San Francesco di Paola nel capoluogo di Regione. Un programma ricco e stimolante promosso dalla Comunità dei Padri Minimi della Parrocchia Santa Croce e dal Consiglio Pastorale Parrocchiale. Un “ventaglio” di iniziative religiose e civili aperto sul quartiere Pontepiccolo di Catanzaro che prevede quindici giorni di celebrazioni e manifestazioni in onore di San Francesco di Paola nel VI Centenario della Sua nascita.

” Un’occasione per riscoprire il volto della misericordia del Padre nella felice coincidenza dell’Anno giubilare – come dichiarano i Parroci Padre Franco Lenti e Padre Giovanni Tolaro – quel tenero volto di Dio che San Francesco di Paola ha saputo incarnare, proponendo alla Chiesa il Carisma della Penitenza Evangelica. Un’occasione per meditare sul carisma del Santo Patrono della Calabria e per crescere spiritualmente sulla scia della Sua autentica testimonianza di fede “. Da Lunedì 9 Maggio si alterneranno i Parroci delle Comunità limitrofe riflettendo sulle virtù del Santo Paolano e, in comunione d’intenti con il manifesto religioso, riprenderà l’esperienza della “mensa dei poveri” realizzata durante la Quaresima.

Sabato 14 Maggio, avrà luogo la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina – Palmi S.E. Rev.ma Mons. Francesco Milito, al termine del quale verrà benedetta una tela donata dall’artista catanzarese Nenè Cartaginese. Nei giorni successivi, verranno presentate dai Parroci: la Lettera scritta dagli Arcivescovi e dai Vescovi calabresi alla Regione (Mercoledì 18 Maggio) e il Messaggio di Papa Francesco (Giovedì 19 Maggio) in occasione del VI Centenario della Nascita di S. Francesco.

Venerdì 20 Maggio, invece, verrà presentata dal Rettore del Seminario Teologico Calabro “San Pio X ” di Catanzaro – Mons. Rocco Scaturchio la recentissima esortazione post-sinodale sulla Famiglia “La Gioia dell’Amore”. Sempre Venerdì, in sinergia con il Seminario San Pio X, verrà portato in processione il simulacro di San Francesco di Paola.

Per Sabato 21 Maggio, Vigilia della Festa, è prevista la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Catanzaro – Squillace Mons. Raffaele Facciolo e, a conclusione del rito di Amministrazione del Sacramento della Cresima, verrà inaugurata la nuova la rete WI-FI che coprirà tutta l’area parrocchiale, donata in occasione del III Memorial “Giovanni Ciancio”, nell’ambito del progetto “Facciamo Rete”, e che permetterà ai giovani e ai ragazzi che non ne hanno la possibilità di connettersi gratuitamente. Infine, Domenica 22 Maggio, presiederà i Solenni Festeggiamenti l’Arcivescovo Emerito dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano Mons. Salvatore Nunnari. Al termine della Celebrazione, seguirà una fiaccolata verso Piazza P. Francesco Gatto adiacente la Parrocchia, con inaugurazione del Monumento in onore di San Francesco di Paola a ricordo del VI Centenario della sua Nascita. Al rientro, Canto del Te Deum, benedizione e bacio della Reliquia.