A Catanzaro la presentazione di ‘Rock Auser’

Il “Rock Auser”, festival del rock alle pendici della Sila, riesce sempre a stupire gli appassionati del genere per la presenza di ospiti di prima grandezza che garantisce ogni anno che passa. Ed anche per l’undicesima edizione, l’immancabile trio del circolo “Auser” di Albi – Franco Centola, Sergio Davoli e Giacomo Rossi – ha in serbo due serate in compagnia di due artisti di calibro internazionale. Lo stesso pianista Matthew Lee, “italianissimo” a dispetto del nome, è ormai sulla cresta dell’onda per lo stile inconfondibile (suona anche con i piedi, i gomiti e di spalle allo strumento) e per la capacità, del tutto personale, di rielaborare classici del rock’n roll e della musica italiana. Ebbene, il giovane Lee sarà al piazzale Uliveto di Albi il prossimo 11 agosto per aprire ufficialmente la kermesse musicale che ormai è diventato un appuntamento fisso dell’estate calabrese. Il 12 agosto sarà invece il turno del chitarrista irlandese Pat McManus, vero trascinatore della rock band “Indian”. I dettagli dell’undicesima edizione del “Rock Auser” di Albi verranno resi noti nella conferenza stampa di mercoledì 5 agosto, alle ore 17.30, che si terrà in quella che non poteva non essere la sede naturale per la presentazione dell’evento, ovvero il Museo del Rock in via Alessandro Turco, alla presenza dei curatori dell’importante struttura.