La DJ numero 1 al mondo arriva all’Acanto: ‘Sarà l’evento dell’anno’

Promessa mantenuta. “Vogliamo dimenticare la scorsa stagione e vivere una estate indimenticabile. Arriveranno ospiti internazionali”. Ai microfoni di City Now, parlava cosi poche settimane fa Alessandro Leone, proprietario di Acanto Beach Club. Per scaramanzia non era ancora il momento di esplicitare i nomi degli ospiti, adesso si può ufficializzare quello che sarà l’evento dell’anno.

“Dopo mesi di contatti e duro lavoro per riuscire a trovare la data disponibile, possiamo annunciare la presenza della celeberrima Dj internazionale Juicy M all’Acanto. Venerdi 29 luglio -dichiara soddisfatto Leone- avremo l’onore e il piacere di avere la dj numero 1 al mondo, cosi è stata eletta nel 2016”.

Una dj tra Ibiza, Londra e Amsterdam

Una ‘lucida follia‘ pensare di portare in Calabria una delle dj più richieste del pianeta, ospite abituale dei migliori club del mondo, spesso impegnata tra Ibiza, Londra ed Amsterdam. “E‘ un mix di orgoglio e soddisfazione, speriamo di dare un segnale forte alla movida reggina. Io e i miei collaboratori cullavamo da tempo questo sogno, quasi non crediamo che presto si realizzerà. Abbiamo ‘inseguito‘ Juicy per 3 mesi, il 29 luglio suonerà per la prima volta in Calabria”.

La trattativa per portare all’Acanto la famosa dj di origine ucraina non è stata semplice: “Incastrare le date è stata una impresa, inoltre lei e il suo staff accettano solo dopo aver visto foto e video della struttura, aver ricevuto rassicurazioni sulla location esclusiva. Siamo felici ed emozionati, entusiasti per essere riusciti a portare un artista come Juicy M nella nostra struttura”. E’ giustificata la soddisfazione degli organizzatori dell’evento: per la data del 29 luglio, la dj ha accolto l’invito dell’Acanto preferendolo a diversi club del sud Italia, tra i quali alcuni di Taormina.

Chi è Juicy M, la dj ucraina

Ucraina d’origine e cittadina del mondo, Juicy M, al secolo Marta Martínez, è una delle dj-girl più seguite del pianeta. La pagina ufficiale Facebook e il canale Youtube sono seguiti da milioni di fan, l’immagine sexy si sposa con capacità tecniche che fanno invidia ai migliori colleghi.

“Mi diverto come una matta, ho una passione sfrenata per questo lavoro. Amo i miei fan, amo la musica, amo viaggiare da un paese all’altro per i miei dj set. Il mio -ha dichiarato la dj in una intervista rilasciata alla Gazzetta- è un segreto molto facile da capire. Mettere dischi a tempo è il mio lavoro oramai da diversi anni. E’ un lavoro duro in cui la tecnica conta molto. A chi guarda distrattamente può sembrare tutto semplicissimo ma posso assicurare che non lo è” .

I preparativi per l’evento del 29 luglio

Fervono già i preparativi per l’evento del 29 luglio, Acanto si affiancherà ai club più prestigiosi d’Europa grazie alla presenza di Juicy M: “Luci, impianto audio e video, effetti e coreografie, stiamo preparando una serata da ricordare. Vogliamo creare un grandissimo show, è doveroso -dichiara Alessandro Leone- considerata la presenza della miglior dj del mondo. Contiamo di avere migliaia di giovani pronti a godersi, nella nostra struttura, una serata indimenticabile”.