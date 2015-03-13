Accendi la mente, spegni i pregiudizi: XI Settimana d’azione contro il razzismo
Reggio Calabria capitale antirazzista: dal 16 al 22 marzo incontri, murales, concerti e tornei per la XI Settimana d'azione contro il razzismo
13 Marzo 2015 - 15:39 | di Federica Geria
Quest’anno la “capitale antirazzista” d’Italia diventa Reggio Calabria.
“Accendi la mente, spegni i pregiudizi” è lo slogan della campagna per la“XI Settimana d’azione contro il razzismo” in programma dal 16 al 22 marzo, organizzata dall’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con ANCI e MIUR.
Un programma con associazioni, scuole e istituzioni
Tante le iniziative che si snoderanno in città nel corso di tutta la settimana dal 16 al 22 marzo grazie al supporto del mondo delle Associazioni, delle scuole, de Tribunale, delle Forze dell’Ordine e del Comune, per un programma che culminerà il 21 marzo, Giornata Mondiale contro le discriminazioni razziali.
IL PROGRAMMA:
Lunedì 16 marzo
Esposizione fotografica con scatti realizzati dalle Forze dell’Ordine (fino dom 22 mar) al Comune di Reggio Calabria, Tronco II S. Anna.
Realizzazione murales antirazzismo (da lun 16 a dom 22 mar) al Villaggio Sud Arghillà
09:00 – 12:00 Arci contro il razzismo ,(da lun 16 a dom 22 mar) al Centro Sociale Nuvola Rossa di Villa San Giovanni
11:00 – 12:00 Lectio Magistralis Prof. Costabile: L’integrazione nell’Impero Romano e i modelli mancanti all’Europa moderna, al Comune di Reggio Calabria (Sala dei Lampadari)
14:30 – 20:00 “Un goal per Differenziarci”, torneo di calcio tra scuole secondarie della Provincia di Reggio Calabria allo Stadio “Oreste Granillo”,
MARTEDI 17
10:00 – 11:00 Misti si nasce, Installazione fotografica e proiezioni di e con Patrizia Giancotti al Teatro Comunale Francesco Cilea, Corso Garibaldi.
12:00 – 20:00 Libera, Arcigay e Agi 2000 all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, Feo di Vito.
21:00 – 24:00 Concerto offerto dal Conservatorio di Musica F. Cilea al Teatro Comunale Francesco Cilea, Corso Garibaldi.
MERCOLEDI’ 18
10:00 – 11:00 Consiglio Comunale per concessione Cittadinanza Onoraria ai figli Di stranieri nati in italia A Palazzo San Giorgio, Comune
16:30 – 17:30 “Zanotti Bianco e le nazionalità oppresse d’Europa” a confronto con Pasqualino AmatoStorico dell’Età contemporanea alla Villetta De Nava. A Cura della Biblioteca De Nava
18:00 – 20:00 Video proiezione Auser al Sindacato Pensionati Italiani Spi-Cgil Comprens.
Rc-Locri, Via Santa Lucia al Parco, 6.
GIOVEDI’19
09:00 – 12:00 NO HATE, NO RACE. DA REGGIO CALABRIA ALL’EUROPA. Attivismo giovanile contro il Razzismo e le Discriminazioni
18:00 – 20:00 Da Reggio Calabria al Mondo, un abbraccio musicale proposto da Accademia del Tempo Libero in via Giuseppe Melacrino, 34.
18:00 – 19:00 “Gli Innocenti esclusi. L’emarginazione della malattia mentale”, all’Archivio Di Stato in via Casalotto S. Brunello.
VENERDI’ 20
09:00 – 12:00 Laboratorio formativo Diversità: minaccia o ricchezza? (a cura della dott.ssa D. Quagliata) all’aula magna Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.
09:00 – 12:00 NO HATE, NO RACE. DA REGGIO CALABRIA ALL’EUROPA. Attivismo giovanile contro il Razzismo e le Discriminazioni
17:30 – 20:00 MEDITERRANEO FRONTIERA UNICAReggio sulle rotte degli Immigrati proposta da Cittadinanza Mediterranea al Consiglio Regionale Della Calabria, Via Cardinale Portanova.
18:30 – 19:30 Amnesty International al Teatro Cilea, Corso Garibaldi, Reggio Calabria
SABATO 21
09:00 – 11:00 “Immigrazione e accoglienza”: assemblea pubblica organizzata da CIVITAS per UNAR alla Sala Versace – Ce.Dir.
09:00 – 14:00 Villaggio delle associazioni e buffet alla Sala Versace – Ce.Dir.
12:30 – 14:00 Forum dei Diritti: la legalità come antidoto al razzismo – Tavola rotonda alla Sala Versace – Ce.Dir. 15:30 – 17:00 Help Center con Don Cosciotti e Orchestra dello Stretto alla Stazione Centrale Reggio Calabria
16:30 – 17:30 “Non uno di meno: Don Milani, l’istruzione, l’integrazione”.Laboratorio di lettura con Stas’ Gawronsky, e dell’Associazione Pietre di Scarto alla Villetta De Nava. A cura della Biblioteca de Nava
17:00 – 17:30 Inaugurazione Murales al Villaggio Arghillà Sud
18:00 – 23:30 Concerto ad Arghillà
DOMENICA 22
16:00 Stracittadina sul Lungomare Italo Falcomatà
http://www.comune.reggio-calabria.it
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