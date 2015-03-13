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Accendi la mente, spegni i pregiudizi: XI Settimana d’azione contro il razzismo

Reggio Calabria capitale antirazzista: dal 16 al 22 marzo incontri, murales, concerti e tornei per la XI Settimana d'azione contro il razzismo

13 Marzo 2015 - 15:39 | di Federica Geria

Immagine della campagna Accendi la mente, spegni i pregiudizi per la settimana contro il razzismo

Quest’anno la “capitale antirazzista” d’Italia diventa Reggio Calabria.

Accendi la mente, spegni i pregiudizi” è lo slogan della campagna per la“XI Settimana d’azione contro il razzismo” in programma dal 16 al 22 marzo, organizzata dall’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con ANCI e MIUR.

Un programma con associazioni, scuole e istituzioni

Tante le iniziative che si snoderanno in città nel corso di tutta la settimana dal 16 al 22 marzo grazie al supporto del mondo delle Associazioni, delle scuole, de Tribunale, delle Forze dell’Ordine e del Comune, per un programma che culminerà il 21 marzo, Giornata Mondiale contro le discriminazioni razziali.

IL PROGRAMMA:

Lunedì 16 marzo

Esposizione fotografica con scatti realizzati dalle Forze dell’Ordine (fino  dom 22 mar) al Comune di Reggio Calabria, Tronco II S. Anna.

Realizzazione murales antirazzismo (da lun 16 a dom 22 mar)  al  Villaggio Sud Arghillà

09:00 – 12:00 Arci contro il razzismo ,(da lun 16 a dom 22 mar) al Centro Sociale Nuvola Rossa di Villa San Giovanni

11:00 – 12:00 Lectio Magistralis Prof. Costabile: L’integrazione nell’Impero Romano e i modelli mancanti all’Europa moderna, al Comune di Reggio Calabria (Sala dei Lampadari)

14:30 – 20:00 “Un goal per Differenziarci”, torneo di calcio tra scuole secondarie della Provincia di Reggio Calabria allo Stadio “Oreste Granillo”,

MARTEDI  17

10:00 – 11:00 Misti si nasce, Installazione fotografica e proiezioni di e con Patrizia Giancotti al Teatro Comunale Francesco Cilea, Corso Garibaldi.

12:00 – 20:00 Libera, Arcigay e Agi 2000  all’ Università Mediterranea di Reggio Calabria, Feo di Vito.

21:00 – 24:00 Concerto offerto dal Conservatorio di Musica F. Cilea al Teatro Comunale Francesco Cilea, Corso Garibaldi.

MERCOLEDI’ 18

10:00 – 11:00 Consiglio Comunale per concessione Cittadinanza Onoraria ai figli Di stranieri nati in italia A Palazzo San Giorgio, Comune

16:30 – 17:30 “Zanotti Bianco e le nazionalità oppresse d’Europa” a confronto con Pasqualino AmatoStorico dell’Età contemporanea alla Villetta De Nava. A Cura della Biblioteca De Nava

18:00 – 20:00 Video proiezione Auser al Sindacato Pensionati Italiani Spi-Cgil Comprens.

Rc-Locri, Via Santa Lucia al Parco, 6.

GIOVEDI’19

09:00 – 12:00 NO HATE, NO RACE. DA REGGIO CALABRIA ALL’EUROPA. Attivismo giovanile contro il Razzismo e le Discriminazioni

18:00 – 20:00 Da Reggio Calabria al Mondo, un abbraccio musicale proposto da Accademia del Tempo Libero in via Giuseppe Melacrino, 34.

 

18:00 – 19:00 “Gli Innocenti esclusi. L’emarginazione della malattia mentale”, all’Archivio Di Stato in via Casalotto S. Brunello.

VENERDI’ 20

09:00 – 12:00 Laboratorio formativo Diversità: minaccia o ricchezza? (a cura della dott.ssa D. Quagliata) all’aula magna Liceo Scientifico Leonardo da Vinci.

09:00 – 12:00 NO HATE, NO RACE. DA REGGIO CALABRIA ALL’EUROPA. Attivismo giovanile contro il Razzismo e le Discriminazioni

17:30 – 20:00 MEDITERRANEO FRONTIERA UNICAReggio sulle rotte degli Immigrati proposta da Cittadinanza Mediterranea al Consiglio Regionale Della Calabria, Via Cardinale Portanova.

18:30 – 19:30 Amnesty International al Teatro Cilea, Corso Garibaldi, Reggio Calabria

 

SABATO 21

09:00 – 11:00 “Immigrazione e accoglienza”: assemblea pubblica organizzata da CIVITAS per UNAR alla Sala Versace – Ce.Dir.

09:00 – 14:00 Villaggio delle associazioni e buffet alla Sala Versace – Ce.Dir.

12:30 – 14:00 Forum dei Diritti: la legalità come antidoto al razzismo – Tavola rotonda alla Sala Versace – Ce.Dir. 15:30 – 17:00 Help Center con Don Cosciotti e Orchestra dello Stretto alla Stazione Centrale Reggio Calabria

16:30 – 17:30 “Non uno di meno: Don Milani, l’istruzione, l’integrazione”.Laboratorio di lettura con Stas’ Gawronsky, e dell’Associazione Pietre di Scarto alla Villetta De Nava. A cura della Biblioteca de Nava

17:00 – 17:30 Inaugurazione Murales  al Villaggio Arghillà Sud

18:00 – 23:30 Concerto ad Arghillà

DOMENICA 22

16:00 Stracittadina sul Lungomare Italo Falcomatà

raz

 

http://www.comune.reggio-calabria.it

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