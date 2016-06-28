Accordo tra il Comune e i proprietari dei Lidi: ‘Per il bene della città’

L'amministrazione comunale e i proprietari dei lidi di Reggio Calabria trovano l'accordo sugli orari di chiusura della musica e sul presidio del Lungomare

Definitivamente risolta la questione relativa che ha visto coinvolti i stabilimenti balneari di Reggio Calabria e l’orario di chiusura della musica. L’amministrazione comunale e i proprietari dei lidi hanno raggiungo un accordo sulla falsariga dell’incontro avvenuto una settimana fa (CLICCA QUI).

Lo scorso weekend, grazie ad una apposita ordinanza, gli orari sono stati allineati al periodo di luglio ed agosto, con lo stop della musica previsto per le 2.30. Altra novità la costante presenza delle forze dell’ordine sul Lungomare, anche in questo caso la richiesta degli esercenti è stata recepita dall’amministrazione comunale. Il presidio serve per assicurare maggiore tranquillità ai cittadini che si recano presso i lidi per trascorrere una serata in allegria.

Considerata la rapidità e il buon senso con il quale il Comune ha deciso di assecondare le richieste degli esercenti, questi ultimi pubblicamente desiderano ringraziare per la disponibilità mostrata dall’amministrazione comunale: “Le istituzioni hanno mostrato attenzione e concreto senso di collaborazione, riteniamo opportuno ringraziarli per il supporto fornitoci in questa occasione. L’amministrazione comunale è venuta incontro alle richieste degli esercenti per il bene della città, per poterci permettere di offrire un servizio di intrattenimento adeguato”.

Rimane sul tavolo la proposta di tenere aperti gli stabilimenti balneari non solo nella stagione estiva ma dodici mesi all’anno. Proposta in un certo senso rivoluzionaria e che ha bisogno di essere analizzata nei dettagli sia dall’amministrazione comunale che dalla Guardia Costiera. Nei prossimi mesi prevista una riunione in merito.