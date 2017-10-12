Il 16 ottobre annualmente la FAO celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, per commemorare la fondazione dell’Organizzazione nel 1945. In oltre 150 Paesi di tutto il mondo, si organizzano eventi che lo rendono uno dei giorni più celebri del calendario delle Nazioni Unite.

Si tratta di occasioni volte principalmente alla sensibilizzazione ed alla mobilitazione per chi soffre la fame, per garantire sicurezza alimentare e diete nutrienti per tutti.

Il tema su cui quest’anno la FAO ha deciso di investire la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2017 è “Cambiamo il futuro delle migrazioni. Investiamo nella sicurezza alimentare e nello sviluppo rurale”.

Consapevole della necessità di sostenere e divulgare tali valori anche attraverso iniziative di questo genere, lunedì 16 ottobre dalle ore 10.45 alle 13 nell’Aula Seminari – Località Feo di Vito – del Dipartimento di Agraria dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria , dove hanno sede i Corsi di Laurea triennale e magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, oltre a Scienze Agrarie ed Scienze Forestali ed Ambientali, si terrà la tavola rotonda sulla Giornata Mondiale dell’Alimentazione alla presenza di riconosciuti esperti del settore agricolo ed agroalimentare.

Per il raggiungimento di tali finalità molto prezioso risulta il sostegno all’iniziativa accordato dai Tecnologi Alimentari, dal Banco Alimentare e dalle associazioni studentesche.