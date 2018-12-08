Si dice che ‘il cambiamento a volte è inevitabile‘, non per questo però è più semplice accettarlo.

Qualche mese fa, vi avevamo annunciato la possibilità di dire addio ad un altro pezzo di storia della nostra città. Quella possibilità diviene oggi solida realtà ed il Maharaja si trasforma in un negozio di cinesi.

Niente di nuovo potrebbero obiettare alcuni. Il numero di negozi stranieri in città è infatti cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Ad infonderci tristezza però è il dover dire addio ad un locale storico che ha toccato migliaia di vite e coinvolto intere generazioni.

Chi non è mai stato al Maharaja? La discoteca di Gallico, per lungo tempo, è stata un vero e proprio punto di riferimento della night life reggina. Dopo gli anni di gloria e il lento ma inesorabile declino, il Maharaja è stato aperto ‘a singhiozzo’, in occasione dei veglioni e pochi selezionati eventi. Da tempo si rincorrevano voci di una possibile chiusura definitiva.

Noi di CityNow avevamo visitato la struttura proprio durante il periodo del suo restauro (clicca qui per le foto) e con malinconia vi mostriamo la sua trasformazione. Il locale infatti è stato dato in affitto ad un gruppo di imprenditori cinesi, che ne hanno fatto un esercizio commerciale, con all’interno negozi di abbigliamento e non solo.