Affluenza record al festival del fumetto ‘Le Strade del Paesaggio’

Fine settimana da capogiro per il Festival e fiera del Fumetto Le Strade del Paesaggio.

Affluenza da record nel primo weekend della decima edizione della kermesse che ha tagliato il nastro inaugurale venerdì 23 settembre.

Editori, games e cosplay nel cartellone del festival

Un cartellone ricchissimo ha attraversato la tre giorni: un’ampia area editori, un corposo spazio games che ha permesso ai presenti di giocare in anteprima a Fifa 17, giochi da tavolo, cosplay e tantissimi incontri con autori, sceneggiatori, disegnatori di fama nazionale e internazionale.

Particolarmente partecipata la Terra di Mezzo del Festival che ha animato con parate storiche e performance tra cui il cosplay contest, la villa comunale della città vecchia.

Ad arricchire il primo fine settimana de Le Strade del Paesaggio, Gilbert Shelton, Hrjoe, Lorenza Di Sepio, Vincenzo Sparagna, Stefano Casini e le celebrazioni per i 25 anni di Nathan Never, il live show di Lercio.it, Chiara Rapaccini, Denise Capezza alias Marinella di GOMORRA, Alessandro Rak e il suo secondo lungometraggio animato La gatta cenerentola, i 30 anni di Dylan Dog con la presenza dei disegnatori Luca Raimondo e Bruno Brindisi.

La chiusura con Claudio Santamaria

Chiusura straordinaria domenica, con la presenza dell’attore Claudio Santamaria che ha presentato il nuovo progetto che lo vedrà, per la prima volta, impegnato nelle vesti di regista e sarà realizzato interamente nello splendido scenario del Pollino.

Emozionante infine la II edizione del Premio Pazienza che ha premiato Chiara Rapaccini come migliore autrice web, Luca Ralli miglior disegnatore, un premio speciale alla carriera a Gilbert Shelton, Mauro Uzzeo come miglior sceneggiatore, Riccardo Mannelli come miglior autore satirico e Lo chiamavano Jeeg Robot come miglior film ispirato a un fumetto, il cui premio è statol ritirato dall’attore e regista Claudio Santamaria.

Le mostre restano aperte fino al 9 ottobre

Il Festival non finisce qui.

Tutte le mostre saranno infatti attive tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, fino al 9 ottobre.

Ed è attesissimo il ritorno al Museo del fumetto di Coco, Walter Foolz e Marika Bret, rispettivamente disegnatori e redattore del settimanale satirico Charlie Hebdo, che terranno il prossimo 7-8 ottobre un workshop gratuito su satira e fumetto.

Il Festival Le Strade del Paesaggio è un evento promosso da Cluster Società Cooperativa.