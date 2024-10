Accise agevolate per il gasolio, buone notizie per gli agricoltori reggini

Importante risultato conseguito dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria a beneficio degli agricoltori del territorio, grazie alla mediazione del Consigliere metropolitano, Sindaco ff di Ferruzzano, Antonino Crea.

Nelle scorse settimane Crea, in pieno accordo col Sindaco Giuseppe Falcomatà, si è fatto portavoce della causa degli agricoltori del territorio Metropolitano con la Regione Calabria, per porre rimedio ad un errore che ha determinato l’esclusione degli stessi dalla dotazione aggiuntiva di carburante agricolo ad accise agevolata.

Il dipartimento agricoltura dell’Ente regionale, infatti, aveva intrapreso questa misura a causa del caldo straordinario della passata stagione che ha messo in difficoltà moltissimi operatori del settore. Fondamentale l’intervento di Crea che, scampato il pericolo, esprime la sua soddisfazione ringraziando gli uffici metropolitani e il dirigente Praticò, che hanno lavorato alacremente nell’interesse degli agricoltori, così come le associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia, determinanti per riuscire ad ottenere questo risultato.