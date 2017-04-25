Ai nastri di partenza la seconda edizione dell’International Fashion Week

Dal 6 al 9 maggio Reggio Calabria torna capitale della moda con la seconda edizione dell'International Fashion Week: sfilate il 7 e 8 maggio e premi

Dopo il grande successo della prima edizione, la moda torna ad animare Reggio Calabria dal 6 al 9 Maggio. La Città Metropolitana si prepara, nuovamente, a diventare la capitale dell’alta moda con sfilate, shooting, premi ed eventi collaterali. Un ricco calendario che vedrà giungere in riva allo stretto operatori del fashion system, artisti, stilisti nazionali ed internazionali.

Organizzazione e presentazione del 27 aprile

Un evento unico dall’alto profilo qualitativo organizzato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD) in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria. La presentazione ufficiale dell’International Fashion Week si svolgerà giovedì 27 Aprile alle ore 11.30, presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria. All’incontro, con gli operatori dell’informazione, saranno presenti Alessandra Giulivo, presidente CNGFD, Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore comunale alle attività produttive e politiche giovanili, e la dirigente del settore cultura e sport Carmela Stracuzza. Modera Giuseppe Bono social media marketing.

Eccellenze Internazionali e del Made in Italy, Fashion Designer, New Generation ed Accademie di Moda sono i 4 contenitori attorno ai quali graviteranno le sfilate del 7 e 8 maggio, che vogliono valorizzare tradizione e sartorialità, patrimonio culturale e futuro, con un’attenzione focalizzata sui giovani talenti della moda, dell’artigianato e del Made in Italy.

La location: il salone Foyer del Cilea

La location più suggestiva della città, il salone Foyer del teatro Cilea di Reggio Calabria diventerà un incantevole scenario durante l’evento. Ad impreziosire le serate il conferimento del premio “Golden Muse Award” assegnato ai personaggi, a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti particolarmente per le attività legate al mondo della Moda, dell’Arte e della Cultura.