Aiga, a Locri il convegno sul testamento olografo
Il 19 gennaio a Locri un convegno sul testamento olografo con il presidente del Tribunale, la presidente della Sezione Civile e un grafologo giudiziario: tre crediti formativi
17 Gennaio 2017 - 10:02 | di Vincenzo Comi
Giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Locri si svolgerà il convegno sul tema TESTAMENTO OLOGRAFO: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI, secondo il seguente programma:
SALUTI
Dr. Rodolfo Palermo – Presidente del Tribunale di Locri
RELAZIONANO
Dr.ssa Antonella Stilo – Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Locri
Dr. Giulio Di Bernardo – Esperto grafologo giudiziario, CTU presso il Tribunale di Locri
INTRODUCE E MODERA
Avv. Simona Manno – Consigliere AIGA Sezione di Locri
L’evento è accreditato con n°3 crediti formativi in forza del protocollo sottoscritto dall’AIGA con il Consiglio Nazionale Forense il 14 settembre 2016.
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