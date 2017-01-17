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Aiga, a Locri il convegno sul testamento olografo

Il 19 gennaio a Locri un convegno sul testamento olografo con il presidente del Tribunale, la presidente della Sezione Civile e un grafologo giudiziario: tre crediti formativi

17 Gennaio 2017 - 10:02 | di Vincenzo Comi

Penna per la firma di un testamento olografo

Giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 16.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Locri si svolgerà il convegno sul tema TESTAMENTO OLOGRAFO: ASPETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI, secondo il seguente programma:

SALUTI

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Dr. Giulio Di Bernardo – Esperto grafologo giudiziario, CTU presso il Tribunale di Locri

INTRODUCE E MODERA

Avv. Simona Manno – Consigliere AIGA Sezione di Locri

L’evento è accreditato con n°3 crediti formativi in forza del protocollo sottoscritto dall’AIGA con il Consiglio Nazionale Forense il 14 settembre 2016.

Immagine di copertina: Aiga Locri, convegno sul testamento olografo

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