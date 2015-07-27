Al al 50esimo Gran Galà del Pescespada ‘Bagnara Disobliata. Il sogno e la realtà’

Venerdì 31 luglio in piazza Matteotti a Bagnara Calabra 'Bagnara Disobliata. Il sogno e la realtà': salotto d'autore e presentazione del romanzo 'Ozz' nel 50° Gran Galà del Pescespada

Ha ancora senso sognare? Oppure bisogna guardare in faccia la realtà? Nella desolazione generale, il sogno resta l’unica via di salvezza oppure nella follia imperante occorre restare coi piedi per terra?

Sono queste le domande che saranno affrontate venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 21:00, presso la Piazza Matteotti di Bagnara Calabra, “Bagnara Disobliata. Il sogno e la realtà”, evento culturale promosso dalla casa editrice Disoblio Edizioni e dalla A. T. “Pro Loco, all’interno del 50° Gran Galà del Pescespada.

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Alle ore 21:00, la questione del sogno e della realtà sarà affrontata all’interno di un salotto d’autore con Vincenzo Laurendi e Rocco Nassi, autori rispettivamente dei libri “I giochi di Morfeo” e “U ricriju r’u me’ cori”, condotti dall’editore Salvatore Bellantone e dal presidente della Pro Loco, Bruno Ienco.

Alle ore 22:30, si procederà con l’analisi di tale argomento con la presentazione del romanzo “Ozz” di Giuseppe Bagnato (Disoblio Edizioni). Alla presentazione interverranno: Bruno Ienco (Presidente Pro Loco Bagnara Calabra), Carmelo Pellegrino (Storico), Antonella Cutrupi (Docente d’Istruzione Superiore e Poetessa), Salvatore Bellantone (Editore). Sarà presente l’autore.