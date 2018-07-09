Bergafest è l’iniziativa organizzata dai due esperti del bergamotto che da anni promuovono l’oro di Calabria, il dott. Caminiti e il dott. Pizzi.

All’interno del Museo nazionale, nella giornata di domenica, è stata presentata “Bergamotta”, l’opera di Elena Iacopino, un omaggio artistico al bergamotto, frutto millenario vero e proprio tesoro del nostro territorio.

“Il Bergamotto – spiega l’artista – ha resistito nei millenni, poliedrico nei suoi usi finanche in medicina. Millenario come l’ arte della cartapesta che uso, poliedrico come la carta, forte e tenera che contiene storie segreti, tenace come le donne che creo e che omaggio con le loro forme e peculiarità“.