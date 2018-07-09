Al Bergafest ecco ‘Bergamotta’, la mascotte artistica del Festival
Al Bergafest la presentazione di Bergamotta, la mascotte artistica ideata da Elena Iacopino come omaggio al frutto millenario simbolo di Calabria
09 Luglio 2018 - 17:26 | di Vincenzo Comi
Bergafest è l’iniziativa organizzata dai due esperti del bergamotto che da anni promuovono l’oro di Calabria, il dott. Caminiti e il dott. Pizzi.
All’interno del Museo nazionale, nella giornata di domenica, è stata presentata “Bergamotta”, l’opera di Elena Iacopino, un omaggio artistico al bergamotto, frutto millenario vero e proprio tesoro del nostro territorio.
“Il Bergamotto – spiega l’artista – ha resistito nei millenni, poliedrico nei suoi usi finanche in medicina. Millenario come l’ arte della cartapesta che uso, poliedrico come la carta, forte e tenera che contiene storie segreti, tenace come le donne che creo e che omaggio con le loro forme e peculiarità“.
Diverse le personalità presenti ed i premiati tra cui la dottoressa Debora Radio, il dottore Mollace, Franco Pepe, maestro pizzaiolo d’Italia e del mondo, Alfonso Iaccarino, i giovani Marco e Davide Bellocco, ideatori di cravatte con fibre anche di bergamotto.
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