Al Calajunco arriva il Circo Nero, un mondo di fiabe e passioni

Non il solito circo, niente animali, niente clown: aspettatevi qualcosa di diverso dal circo della notte: musica, divertimento e spettacoli mozzafiato!

Per la prima volta a Reggio Calabria, il Circo Nero si esibirà all’interno del Calajunco Art & Beach Club sabato 15 luglio, a partire dalle ore 00:13.

L’ARTE DEL CIRCO

Nel buio della notte passioni e desideri si consumano nel buio della notte. Sotto le luci dei riflettori di un tendone battuto dal vento e riscaldato dal calore di un’umanità varia e meravigliosa nella sua diversità, insieme ad improbabili compagni di un breve viaggio che si consuma fino all’alba come nei sogni.

C’è di tutto un po’ come nella vita sotto questo tendone, gli eccessi, il romanticismo, la decadenza, il sesso e l’erotismo. Visioni oniriche, la stanchezza e l’eccitazione, la follia e la vergogna…il sorriso e la disperazione, le paure, i vizi, i dubbi e le debolezze.

Come nasce l’idea del “Circo Nero”? Dall’amore e dal fascino che sui bambini di tutto il mondo esercita il Circo… Quello dei tendoni piccoli e scalcinati col puzzo di fieno e di merda di cavallo, di venditrici improbabili di coloratissimo zucchero filato, quell’esercito di personaggi “strani” che arrivavano in città sotto Natale in una Firenze dalle strade illuminate a festa…

…con la “scoperta” dello stupendo film “Freaks” di Tod Browning del 1932, inno all’amore e alla tolleranza. La storia si sviluppa in un circo, quando il circo era mettere in mostra i diversi, i “mostri”, i freaks appunto.

È una “corte dei miracoli”, un piccolo omaggio nel ricordo di Federico Fellini…

E il Circo Nero cosa mette in mostra?

I freaks dei nostri tempi, chi è diverso e chi si sente diverso anche solo per una sera, e si sente parte di una famiglia che magari non conosce tutta ma che sa che esiste e che ritrova ogni tanto da qualche parte a festeggiare…

Una strana armata che fa della tolleranza e dell’allegria una delle sue bandiere preferite…un vero e proprio “carrozzone” che arriva e scappa, e che nel percorso si diverte.

Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse.

Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte, il CIRCO NERO!

PreparateVi per il grande evento! Sabato 15 luglio al Calajunco Art & Beach Club!