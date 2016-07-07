Al Calajunco Yatch Club il dj e producer Paul Richard

Il dj e producer Paul Richard, sostenuto da nomi come Tiësto, W&W e Quintino, porta il suo 'Balerion Tour 2016' al Calajunco Yatch Club di Reggio Calabria

di Laura Maria Tavella – Sabato 9 luglio al Calajunco Yatch Club l’ospite internazionale scelto è capace di coinvolgere il pubblico, con la propria musica, per un raggio di azione, in chilometri, non ben definito.

Paul Richard, dj e producer, abituè del clima estivo,e non, reggino, sarà infatti al Calajunco Yatch Club con il suo “Balerion Tour 2016“, nome prestato dall’omonima traccia di debutto, supportato e sostenuto da grandi nomi del panorama del dj set, come

Tiesto, W&W, Quintino, che scelgono spesso di suonare la musica di Paul Richard nei loro Dj set.

Paolo Ricordo, vero nome del dj, suonerà al Calajunco,nel cuore del Lungomare di Reggio Calabria, in una struttura che,per la stagione estiva 2016 ha rivisitato anche il look.

Il saturday party con Paul Richard special guest è ad ingresso libero, con invito, entro mezzanotte.

Dalle 00.00 in poi l’ ingresso, uomo e donna, 10 euro.