Al Cilea ‘Il divorzio dei compromessi sposi’ di Carlo Buccirosso

Quarto appuntamento della stagione teatrale “Le maschere e i volti …” promossa da ABC Produzioni in collaborazione con Polis Cultura e patrocinata dal Comune di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria: Il Divorzio dei compromessi sposi con Carlo Buccirosso.

Cosa racconta lo spettacolo

Don Rodrigo, usuraio dell’entroterra campano, emigrato sulle rive del lago di Como, con i propri scagnozzi, per tentare di rivitalizzare la propria attività finanziaria minata ormai dalla crisi crescente e dalla concorrenza di similari organizzazioni locali, si invaghisce di Lucia Mondella, futura sposa di Renzo Tramaglino, giovani di modeste famiglie contadine irrimediabilmente compromesse dai legami di usura intrapresi col suddetto Rodrigo, a tal proposito fermamente deciso a sperimentare, loro malgrado, il primo caso di “separazione prematrimoniale, non consensuale, a tasso di interesse fisso”!

La storia, pur mantenendo per sommi capi lo sviluppo del noto romanzo manzoniano, trova nei caratteri dei singoli personaggi, da Perpetua ad Agnese, da Don Rodrigo a Don Abbondio, dai Bravi all’Innominato, l’originale chiave di lettura satiro-farsesca, e nel linguaggio musicale degli stessi, attraverso canzoni famose riadattate e riambientate in atmosfere e melodie seicentesche, la classica struttura della tradizionale operetta musicale!

Dialetti e musica in scena

L’uso poi di svariati dialetti, dal toscano al bergamasco, dal calabrese al napoletano, dall’emiliano al siculo e la vorticosa girandola di numerosi personaggi minori, interpretati dai componenti del corpo di ballo, attraverso canzoni e coreografie, completano la struttura di uno spettacolo che trova i suoi innegabili punti di forza nella tradizione teatrale e nel divertimento della più classica delle satire popolari!

Teatro Francesco Cilea

18 Gennaio – ore 21:00

IL DIVORZIO DEI COMPROMESSI SPOSI

liberamente tratto dal romanzo di Alessandro Manzoni

scritto, diretto ed interpretato da Carlo Buccirosso