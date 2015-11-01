Al Cilea si alza il sipario dell’Officina dell’arte con la commedia ‘Tre’

Sabato 21 Novembre al teatro “Francesco Cilea”, l’Officina dell’arte parte con la sua stagione teatrale che la vedrà in prima linea sino a Maggio con un cartellone caratterizzato da commedie, show musicali, cabaret, monologhi portati in scena da protagonisti del panorama nazionale. Insieme alla ben collaudata squadra di attori capitanata dal maestro Peppe Piromalli, big come Dario Cassini, Massimo Lopez, Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi, Pablo & Pedro proveranno a “riportare” a teatro i reggini e non solo, con show allegri, comici e prime nazionali.

Un appuntamento mensile che da fine mese, come detto, impegnerà la compagnia teatrale dell’Officina in quattro brillanti commedie a partire da quella che segna il debutto al teatro “Cilea”. L’Officina dell’arte infatti, il prossimo 21 Novembre, aprirà il cartellone con la pièce “Tre” di Smiters: una storia divertente il cui protagonista, un camionista, “onesto lavoratore bigamo”, sarà l’artefice di una serie di equivoci, coincidenze e bugie.

In un ritmo infernale ma particolarmente ilare, gli spettatori saranno catapultati nelle vite delle due mogli allo scuro di tutto e di quel camionista apparentemente innocente e svampito. Grazie ad una comicità semplice, diretta e brillante, gli attori dell’Officina riusciranno nell’impresa a realizzare uno spettacolo leggero, esilarante e godibile.

Ma soprattutto, dimostreranno l’accurato studio e la continua ricerca di una comicità originale e innovativa, unita ad una buona dose di improvvisazione. Il lungo percorso professionale nei teatri locali ha permesso alla compagnia di Piromalli di affinare nel tempo una notevole tecnica e di creare un repertorio vasto ed eterogeneo che riesce ormai ad abbracciare la maggior parte delle espressioni comiche, come la satira, la parodia, gli esilaranti “speedy sketch”. L’Officina dell’arte ritornerà poi in scena il 30 gennaio con “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti, il 12 Marzo con “Folli, folli, fortissimamente folli” contenitore di comicità, tradizioni e musica ad opera di Malaspina, Piromalli, Britti e il 28 maggio con “La banda degli onesti” di Age e Scarpelli.

La comicità dell’attore comico Dario Cassini “rapirà” il pubblico il 10 Dicembre con “Sesso scritto e sesso orale” per poi lasciare spazio al fuori abbonamento dell’imitatore e volto del programma “Tale e quale show” su Rai 1 Massimo Lopez in “Sing and swing” il 9 Gennaio; lo straordinario duo comico Giacomo Battaglia e Gigi Miseferi nella prima nazionale di “Dietro la porta” di Gianni Quinto il 27 Febbraio; la coppia di cabarettisti Pablo & Pedro (Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi) il 30 aprile in “Come se fosse”.