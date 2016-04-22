Al CineTeatro Oden di RC ‘Frozen’ il regno di ghiaccio nel segno di A.Fa.D.O.C – FOTO

di Anna Biasi – È andato in scena al cineteatro odeon di Reggio Calabria lo spettacolo “Frozen” il regno di ghiaccio tratto dall’omonimo film di Walt Disney.

La macchina organizzatrice delle avventure di Elsa, la sua sorellina Anna, i troll, Olaf, il Principe Hans, Kristoff e la sua renna Sven, è l’associazione di promozione turistica e sociale “Allegra Tribù”, che grazie al supporto di alcune scuole di danza hanno reso una serata divertente per grandi e piccini.

Una parte del ricavato del musical è stato devoluto all’associazione A.Fa.D.O.C. l’associazione di famiglie di soggetti con deficit dell’ormone della crescita e sindrome di Turner, la cui responsabile per la Calabria, Maria Nucera ha voluto ringraziare pubblicamente sul palco gli spettatori “Il nostro scopo – afferma la responsabile – è quello di supportare le famiglie che riscontrano queste patologie, e stiamo cercando a livello locale, di sostenerli moralmente e psicologicamente.

La rarità di queste patologie, necessita sicuramente di maggiore conoscenza e assistenza, per cui è molto importante trovare partner che ci appoggino nell’opera di sensibilizzazione della popolazione rispetto a chi quotidianamente deve combattere tali malattie… Ringrazio tutti per essere presenti e godetevi questo meraviglioso spettacolo”.

L’aria di ghiaccio, respirata all’Odeon, ha scaldato il cuore di tutti. È un progetto di 5 mesi, portato avanti da chi ci ha creduto fino in fondo, dal Presidente dell’associazione Allegra Tribù Giorgio Casella alla regista Nadia Labate.

Il cast e gli organizzatori

Un cast che racchiude tutte le età: il bravissimo Aldo Zumbo, Luigi Napoli nei panni dell’annunciatore, Giovanni Borrelli con il suo cucù, Anna ed Elsa piccoline, Chiara Luce Delfino e Ilaria Luvarà, un insolito Peppe Mazzacuva negli abiti del principe Hans, una simpaticissima ed inaspettata Luisa Zappia, Michelle Delfino, Antonio Simone in arte Kristoff, Antonella Agnelli la mamma troll, Michela Stillitano, nelle vesti di Anna la figlia minore della famiglia reale di Arendelle e molti altri ancora.

“È stata un’emozione grandissima e indescrivibile – ha dichiarato a fine spettacolo la regina Elsa, l’ideatrice Tamara Galesi – perché è il risultato di tanto lavoro, e quello che viene messo in scena è l’ultima parte di un’attività di squadra che singolarmente non si può fare… il nostro team è fantastico”.

Un’altra tappa dell’Allegra tribù è andata a buon fine. Il giocare dei ragazzi più piccoli ed il crederci degli attori più grandi è stata una combinazione perfetta.