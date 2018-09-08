Un’esplosione di gusto che vi condurrà in un meraviglioso viaggio culinario alle pendici del vulcano che, ogni giorno, possiamo ammirare dalla nostra città. É questa l’ultima idea della nota gelateria reggina ‘Sottozero’.

Un’esperienza sensoriale esclusiva che unisce la Calabria Meridionale e la Sicilia Orientale: un’esaltante mix di sapori composto da un soffice e cremoso gelato al pesto di mandorle d’Avola e pistacchi caramellati di Bronte, adornato da bacche di Goji Italiano candite e caviale di bergamotto di Reggio Calabria.

Un gusto unico nel suo genere, che merita assolutamente di essere assaggiato! Sarà infatti possibile gustare questo nuovo gusto presso la Fiera del gelato artigianale “Scirubetta” che avrà luogo dall’8 all’11 settembre presso il lungomare di Reggio Calabria, precisamente nella zona ‘Stazione Lido’.

“Gustando l’Etna” è stato pensato per stupire i reggini e i turisti che faranno visita alla fiera conosciuta a livello nazionale. Scirubetta è infatti il luogo dove la bontà del gelato artigianale, preparato con le migliori materie prime, incontrerà arte, cultura e divertimento grazie ai tantissimi eventi organizzati: spazi di approfondimento, spettacoli, cooking show, animazione dedicata ai più piccoli e tanto altro ancora. 23 Maestri gelatieri provenienti da tutta Italia delizieranno il vostro palato proponendovi dei gusti esclusivi creati per l’occasione del festival.

Adesso non resta che attendere pazientemente e preparare il palato ad un’esplosione di gelato!

Sottozero è sempre con voi.