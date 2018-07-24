Sabato 28 luglio al Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo arriva da Uomini e Donne Giordano Mazzocchi, con due sale musicali e il dj Angemi il 10 agosto

Proseguono gli appuntamenti da non perdere presso il lido Cala Azul. Dopo l’evento che ha visto ospite Luigi Mastroianni e la serata ‘Divine follie’, un nuovo ospite dal programma Uomini e Donne.

Sabato 28 luglio infatti Giordano Mazzocchi sarà l’ospite della struttura situata a Marina di San Lorenzo. Due le sale musicali con proposte differenti: sala caraibica affidata ad Etoile Dance e Progetto Salsa, sala disco-commerciale curata dallo staff Cala Azul con Share Rc e che vedrà la presenza di Giordano Mazzocchi.

Chi è Giordano Mazzocchi

Classe 1997, Giordano Mazzocchi è nato ad Avezzano. Diplomato presso l’istituto tecnico commerciale ed è un amante degli sport, tra cui predilige quelli invernali. Proprio sul suo profilo Facebook, infatti, dove è seguito da oltre moltissimi followers, Giordano Mazzocchi spesso pubblica foto di lui sulla neve.

Occhi profondi, sguardo impenetrabile e faccia da bravo ragazzo. Fin da adolescente, Giordano ha sempre avuto una certa predisposizione per il mondo della recitazione e la sua occasione è arrivata quando è entrato a far parte del cast della pellicola cinematografica Felicissime condoglianze, diretto da Claudio Insegno.

Verso il 10 agosto, la notte di San Lorenzo

Si avvicina il 10 agosto, Cala Azul è pronto nuovamente a stupire anche perchè c’è da festeggiare nel migliore dei modi un compleanno speciale…: “Quest’anno ricorre il decimo anniversario dei nostri party della notte di San Lorenzo, per questo motivo siamo ancora più carichi. Stiamo preparando l’evento nei dettagli -dichiara la proprietà- sveleremo pian piano tutte le novità. Un’anticipazione possiamo già darla, a suonare ci sarà un dj internazionale, ovvero Angemi, dj che in passato si è esibito al celebre Tomorrowland e che suonerà nella main stage quest’anno poco prima di essere ospite al Cala Azul”.

Dopo i #big eventi del CalaAzul•Beach•Music

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sᴜᴘᴇʀ sᴘᴇᴄɪᴀʟ ɢᴜᴇsᴛ sᴛᴀʀ

★ GIORDANO MAZZOCCHI ★

Bio:

https://www.instagram.com/giordano_mazzocchi10

Ingresso con invito

Tavoli pacchetto all inclusive

Per info:

Salvatore : ‭345 6021174

Nino :3348925479

Daniele:3496071822