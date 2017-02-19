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Al MaRC ultimo giorno per ‘innamorarsi’

Ultimo giorno per visitare il Museo di Reggio Calabria in due con un solo biglietto, nell'iniziativa di San Valentino con il guttus dalla scena di bacio

19 Febbraio 2017 - 17:37 | di Pasquale Romano

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), iniziativa un biglietto per due a San Valentino

Ultimo giorno dell’iniziativa #innamorarsialMArRC, con l’esposizione del magnifico guttus con scena di bacio.
Anche oggi le coppie di innamorati di ogni età potranno visitare il Museo con #unbigliettoperdue, per festeggiare San Valentino.

Ti aspettiamo al #MArRC, per sorprenderti ogni volta. Attraverso il profilo Facebook del MaRC, si invitano le coppie reggine e non a visitare il Museo grazie all’iniziativa che permette di entrare in due con un biglietto.

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Museo Archeologico Nazionale di Reggio CalabriaSan ValentinoReggio Calabria Cultura
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