Al Museo del Cibo di Reggio Calabria le eccellenze ittiche calabresi

I Pescatori di Impresa Pesca Coldiretti saranno i protagonisti dell’evento organizzato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Calabria “Alla scoperta delle eccellenze ittiche ed agroalimentari nel rispetto della stagionalità”.

E’ una serata da non perdere l’appuntamento previsto per venerdì 11 Ottobre p.v. (domani) alle 18.30 nel “Museo del Cibo” in Via Filippini 50 a Reggio Calabria.

L’incontro ha finalità promozionali, divulgative e di valorizzazione del lavoro dei pescatori e delle produzioni. Saranno quindi centrali, i prodotti ittici a “miglio zero”, la stagionalità delle materie prime, nonché le eccellenze locali, la tracciabilità delle produzioni e l’importanza delle certificazioni.

Ospiti della serata – comunica Coldiretti – saranno giornalisti dei vari mezzi di comunicazione, rappresentanti delle Istituzioni del territorio, agrichef e ristoratori.

Saranno presenti e faranno gli onori di casa, il Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Reggio Calabria, Stefano Bivone, il Direttore Pietro Sirianni, il Presidente dell’Accademia del Bergamotto prof. Vittorio Caminiti.

Sarà una serata magica e dal sapore e odore del mare – commenta il presidente Stefano Bivone –durante la quale, i pescatori promuoveranno in prima persona il proprio pescato mentre gli agrichef di Campagna Amica delizieranno i palati realizzerando ricette caratterizzate da accostamenti tra pesce locale e produzioni agricole di qualità del nostro territorio”.

L’evento terminerà con la degustazione delle preparazioni realizzate nel corso della serata.