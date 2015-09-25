Al Museo di RC l’iniziativa ‘I bronzi di Riace all’Expo di Milano, settimana del protagonismo della Calabria’

Venerdì 25 settembre 2015, alle ore 11.00, a Reggio Calabria, presso la sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa I BRONZI DI RIACE ALL’EXPO DI MILANO – SETTIMANA DEL PROTAGONISMO DELLA CALABRIA.

Gli interventi previsti alla conferenza

Interverranno: Salvatore Patamia, Segretario Regionale MIBACT e Commissario del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Patrizia Nardi, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria; Demetrio Crucitti, Direttore Generale della RAI – Sede Regionale per la Calabria e il regista Rai Luigi Ciorcioli.

Con riferimento agli accordi di collaborazione tra Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, la Regione Calabria e la RAI – Radio Televisione Italiana – verrà data informazione sul filmato in Ultra HD/ 4K sui Bronzi di Riace che sarà in visione all’Expo di Milano nella settimana del protagonismo calabrese.

Che cos’è l’Ultra HD 4K

Ultra HD/4K è la nuova televisione con una definizione delle immagini quattro volte superiore rispetto al full HD. Si tratta di uno standard della televisione del futuro, che presto rivoluzionerà l’esperienza di visione attraverso grandi schermi, anche curvi, capaci di avvolgere letteralmente lo spettatore.

Lo standard 4k afferma il regista Luigi Ciorcioli della Rai – che sarà presente alla conferenza stampa – è la nuova sfida lanciata dalla tecnologia digitale: dare alla televisione la stessa definizione del cinema. Non si tratta solo della fine dell’epoca della chimica il 4k cambia radicalmente anche il linguaggio televisivo. Maggiore definizione vuol dire maggiore capacità di dettagliare le cose, di moltiplicare il senso di profondità dell’immagine e di aumentare il senso di realtà. La nuova definizione porta a riconsiderare la composizione delle immagini ridefinendo i rapporti interni dei volumi e dei colori.