Al Teatro ‘Cilea’ il musical ‘Odissea. Verità, lealtà, libertà?’

Il 19 e 20 aprile al Teatro Cilea il musical Odissea del FAMAG: un cast reggino racconta il viaggio di Penelope tra LED wall e corpo di ballo

Scordate l’Odissea così come la conoscete, dimenticate i viaggi di Ulisse, la tela di Penelope, l’isola di Nausica e la Maga Circe, o meglio dimenticate le loro gesta per come le narrava Omero perché loro ci saranno comunque ma non sarà il Viaggio di Ulisse ma bensì quello di Penelope!

Mercoledì 19 Aprile alle Ore 09:30 e 21:00 e Giovedì 20 Aprile alle Ore 08:30 e 11:00 al “Teatro Francesco Cilea” all’interno del “FAMAG – Festival delle Arti della Magna Grecia” sarete proiettati in un’Odissea moderna, senza barriere e differenze religiose, sociali o sessuali.

“Se il destino di Itaca fosse nelle mani di Penelope… Se il passato fosse il futuro ed il tempo collassasse …”

Testi, Musiche e Sceneggiatura di Vincenzo Beltempo, Regia e Direzione Artistica di Elena Pietropaolo, Scenografie di Antonio Rieto, Coreografie di Noemi Verduci, Costumi di Renè Bruzzese, Make – Up di Roberto Aloisio, Gioielli di Alessia Teocle e Fotografia di Pasquale Siclari e Consulenza di Walter Tripodo.

Un’Odissea vista dalla parte di Penelope

A Reggio Calabria si tornerà al passato, al tempo antico in cui Verità, Lealtà e Libertà erano valori che ogni guerriero doveva mantenere e guadagnare anche a costo della propria vita per poi però rifiondarsi in un futuro non ben definito senza una vera e propria collocazione spazio – temporale. Questa versione de l’Odissea si pone come obiettivo quello di invertire il punto di vista delle cose, capovolgere le conoscenze, mantenendo sempre al centro di tutto l’uomo e la sua umanità.

Un Cast completamente reggino formato da professionisti ma anche da giovani alla prima esperienza ma dal grande talento e voglia di crescere che ha come fiore all’occhiello la cantante Meriam Jane accompagnata in scena da Andrea Stillitano nei panni di Telemaco, Alfredo Romeo nei panni di Ulisse, Giusy Battaglia sarà La Musa, Aurora Angelone la Maga Circe, Ivan Pizzimenti sarà Nausica, Antonella Postorino, Sara Costantino,Ioana Trovato e Fiorella Angelone saranno Le Sirene, Domenico Calarco sarà Re Alcino, Roberto Luce sarà Laerte, Giada Barillà sarà Euriclea, Rebecca Plutino sarà Eumeo, Daniel Paola nei panni del Re dei Proci e Benvenuto Marra come voce narrante.

Effetti speciali e corpo di ballo

Uno Staff completo e competente che vi farà viaggiare con la fantasia tramite effetti speciali non di poco conto con ben 4 LED WALL e una retroproiezione centrale di quasi dieci metri, musiche e testi che vi faranno emozionare, un corpo di ballo quello del DIP – Dance in Park che vi farà saltare dalla vostra poltrocina e addirittura dieci ginnaste che vi stupiranno!

Se cercate novità, trasgressione e spettacolo “Odissea il Musical” è senza dubbio la risposta giusta!