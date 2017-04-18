Teatro della Girandola: incontro dedicato alla poetessa Kazimiera Alberti

Giovedì 20 aprile 2017 alle h 21.00, presso il teatro della Girandola – Via D.co Muratori n.2 – prosegue il ciclo di incontri “Calici di parole e pensieri”organizzato, nell’ambito della programmazione culturale, dal Circolo Guglielmo Calarco. Questo terzo incontro è dedicato alla poetessa polacca Kazimiera Alberti, esule in Italia dopo la seconda guerra mondiale, e autrice di una guida reportage sulla Calabria dal titolo suggestivo “L’anima della Calabria”.

Kazimiera Alberti, nata nel 1898 nell’odierna Ucraina da una famiglia della piccola nobiltà polacca, è stata una poetessa, scrittrice, traduttrice dal ceco e dal bulgaro, legata al movimento neo romantico della “Giovane Polonia”. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, con l’occupazione tedesca e la morte del marito fucilato dai tedeschi, la Alberti non scrive più nulla e nel 1945 emigra in Italia dove sposerà il letterato Alfio Cacola, muore a Bari nel 1962.

Nella primavera estate del 1949, alla ricerca di una cura ai traumi della guerra, Kazimiera Alberti compie un viaggio in Calabria percorrendola per buona parte a piedi e l’anno dopo pubblica “L’anima della Calabria”

Maria Luisa Neri, con la sua grande competenza e sensibilità, accompagnerà in questo viaggio immaginario riportando alla memoria la storia e i luoghi della nostra terra attraverso le sensazioni e le emozioni che la poetessa polacca ha affidato e tramandato a questa preziosa testimonianza letteraria del suo percorrere la Calabria e trovarvi ristoro.

“Calici di parole e pensieri” nasce con l’idea di unire, al piacere della conoscenza, quello di un’esperienza di gusto. Ogni singolo incontro offrirà l’occasione per condividere parole e pensieri di coloro che hanno raccontato e amato la Calabria e degustare un vino calabrese diverso per ogni serata.

Gli incontri”Calici di parole e pensieri” continueranno , con cadenza mensile, sempre alle h 21.00 presso il Teatro della Girandola (Via D. Muratori n.2), secondo il seguente programma :

Venerdì 12 maggio Gioacchino Criaco “Saverio Montalto”

“Saverio Montalto” Venerdì 9 giugno Anna Foti “Saperi e valori. Le donne greche nella Calabria antica”

Le date potrebbero subire eventuali variazioni che saranno comunicate per tempo a chi avrà aderito all’iniziativa e pubblicate sulla pagina facebook del Circolo culturale G. Calarco.

Per partecipare è possibile prenotarsi all’ indirizzo di posta elettronica:circolo.gcalarco@libero.it o recarsi direttamente al Teatro della Girandola.