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Teatro della Girandola: incontro dedicato alla poetessa Kazimiera Alberti

Terzo appuntamento con Calici di parole e pensieri: Maria Luisa Neri accompagna il pubblico nel viaggio in Calabria della poetessa polacca Kazimiera Alberti

18 Aprile 2017 - 09:49 | di Vincenzo Comi

Immagine per l'incontro su Kazimiera Alberti al Teatro della Girandola

Giovedì 20 aprile 2017 alle h 21.00, presso il teatro della Girandola – Via D.co Muratori n.2 – prosegue  il ciclo di incontri “Calici di parole e pensieri”organizzato, nell’ambito della programmazione culturale, dal Circolo Guglielmo Calarco. Questo terzo incontro è dedicato alla poetessa polacca Kazimiera Alberti, esule in Italia dopo la seconda guerra mondiale, e autrice di una guida reportage sulla Calabria dal titolo suggestivo “L’anima della Calabria”.

Kazimiera Alberti, nata nel 1898 nell’odierna Ucraina da una famiglia della piccola nobiltà polacca, è stata una poetessa, scrittrice, traduttrice dal ceco e dal bulgaro, legata al movimento neo romantico della “Giovane Polonia”. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, con l’occupazione tedesca e la morte del marito fucilato dai tedeschi, la Alberti non scrive più nulla e nel 1945 emigra in Italia dove sposerà il letterato Alfio Cacola, muore a Bari nel 1962.

Nella primavera estate del 1949, alla ricerca di una cura ai traumi della guerra, Kazimiera Alberti compie un viaggio in Calabria percorrendola per buona parte a piedi e l’anno dopo pubblica “L’anima della Calabria”

Maria Luisa Neri, con la sua grande competenza e sensibilità, accompagnerà in questo viaggio immaginario riportando alla memoria la storia e i luoghi della nostra terra attraverso le sensazioni e le emozioni che la poetessa polacca ha affidato e tramandato a questa preziosa testimonianza letteraria del suo percorrere  la Calabria e trovarvi ristoro.

“Calici di parole e pensieri”  nasce con l’idea di unire, al piacere della conoscenza, quello di un’esperienza di gusto. Ogni singolo incontro offrirà l’occasione per condividere parole e pensieri di coloro che hanno raccontato e amato la Calabria e degustare un vino calabrese diverso per ogni serata.

Gli incontri”Calici di parole e pensieri” continueranno , con cadenza mensile, sempre alle h 21.00 presso il Teatro della Girandola (Via D. Muratori n.2), secondo il seguente   programma :

  • Venerdì 12 maggio Gioacchino Criaco “Saverio Montalto”
  • Venerdì 9 giugno     Anna Foti “Saperi e valori. Le donne greche nella Calabria antica”

Le date potrebbero subire eventuali variazioni che saranno comunicate per tempo a chi avrà aderito all’iniziativa e  pubblicate sulla pagina facebook del Circolo culturale  G. Calarco.

Per partecipare è  possibile prenotarsi all’ indirizzo di posta elettronica:circolo.gcalarco@libero.it  o recarsi direttamente al Teatro della Girandola.

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