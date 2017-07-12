Al via il Calabria Blues Passion

Quattro date, otto concerti e tre location: Rossano, Sibari e Mirto di Crosia ospitano la 15esima edizione del Memorial Marco Fiume

Si accendono i riflettori sul Calabria Blues Passion 2017 – 15esimo Memorial “Marco Fiume”, la prima e più importante kermesse regionale dedicata al Blues e alle sue declinazioni, nata da quindici anni di esperienza e spettacoli del celebre Mfbp. Quattro date estive, otto concerti con alcuni degli interpreti più prestigiosi della Black music internazionale, tre location esclusive in Calabria: il fondaco di Sant’Angelo a Rossano, gli scavi archeologici di Sibari a Cassano Jonio, la promenade del lungomare Centofontane a Mirto di Crosia.

Il programma, i dettagli e le curiosità della manifestazione saranno illustrati alla stampa e agli appassionati nel corso del Festival check in programma il prossimo sabato 15 luglio 2017, alle 11.30, nell’Auditorium Alessandro Amarelli – Complesso “Concio”, Strada statale 106, Contrada Amarelli a Rossano.

Chi interverrà al Festival check

All’incontro con gli operatori dell’informazione interverranno Maria Giulia Sorrentino, presidente dell’Associazione musicale “Marco Fiume”, promotore ed ente organizzatore del Calabria Blues Passion, i rappresentanti dei tre comuni partner della manifestazione, il consigliere comunale delegato al Turismo di Crosia, Francesco Russo, l’assessore al Turismo del Comune di Cassano Jonio, Ercole Cimbalo, l’assessore al Turismo e vicesindaco del Comune di Rossano, Aldo Zagarese, e poi, ancora, il direttore del Museo nazionale archeologico della Sibaritide, Adele Bonofiglio, per Enel, main sponsor dell’evento, Rossella Sirianni, responsabile Affari istituzionali per la Calabria, e per la presidenza del consiglio regionale della Calabria, che ha patrocinato l’iniziativa, il Segretario questore e componente dell’Ufficio di Presidenza Giuseppe Graziano.

Tra le più importanti novità dell’edizione zero del Calabria Blues Passion, che saranno presentate durante il Festival check di sabato 15, la caratterizzazione regionale e itinerante dell’evento. Che dopo la nascita e la crescita nell’humus culturale di Rossano e dopo aver riscosso un grande successo di critica e presenze nell’edizione sperimentale del 14esimo Marco Fiume Blues Passion, tenutosi nella cornice di Crosia, si è rigenerato offrendo un festival dai caratteri tradizionali tipici del Mfbp con l’ambizione di diventare ambasciatore del Blues e della musica afroamericana nell’intera Calabria.

Il ricordo di Candye Kane

Quest’anno, inoltre, il festival, promosso in memoria del giovane musicista calabrese Marco Fiume, ricorderà una delle più importanti interpreti del Blues mondiale: la dirompente Candye Kane, che Marco e la sua chitarra hanno accompagnato per tre lunghi anni, già ospite nel 2003 del primo Mfbp e scomparsa recentemente.