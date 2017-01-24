Al via il corso di Public Speaking

“Se non ci provi, non lo scoprirai mai” è uno dei tanti messaggi positivi che Veronica Spora Benini lancia dalle pagine virtuali suo blog www.sporablog.com e che diventano quasi dei mantra durante i corsi motivazionali che tiene in diverse parti di Italia, e non solo, uno dei quali, il “Pub(l)ic Speaking Tour”, farà tappa a Reggio Calabria grazie allo sponsoring del B&B Domus Itria, di Eleonora Uccellini e Domenico Canale, e alla collaborazione con Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia presenti con il loro network imprenditoriale di Cofanetti di Coccole, MammaMenia e DreamLab.

Si tratta di una giornata di strategia e strutturazione di uno speech con un’insegnante particolarissima, speaker internazionale, ex architetta di grattacieli. Veronica oggi è una motivatrice che usa i tacchi come strumento di empowerment femminile. Lavora come consulente di strategie marketing woman2woman a Milano ed è Presidente e fondatrice di Stiletto Academy.

Il corso è rivolto a chi:

Deve fare presentazioni pubbliche per lavoro

Fa la commerciale e vorrebbe avere più verve e tecnica

È terrorizzata dal parlare in pubblico

Vuole aumentare la tua self-confidence perché la convinzione le pare un miraggio

Vuole strutturare e gestire meglio un discorso, anche un elevator pitch o una conversazione durante un meeting di networking per far capire che cosa fa veramente e suscitare interesse

La giornata si svolgerà secondo il seguente programma di massima:

Ispirazione e concept: ogni speech ha un obiettivo, e a volte l’obiettivo può diventare doppio per una maggiore efficacia anche a livello di carriera.

PERCHE? Il WHY è la base, ma a volte non è il why che credevi e lo vedremo insieme.

Analisi dei grandi speech storici: struttura, emozioni, strategia.

La tua strategia: esempi di elevator pitch personali per darti spunti per mettere a fuoco il cuore del tuo discorso, o della tua problematica generale se partecipi per migliorare le tue doti orali al lavoro (orali parlate, cosa vai a pensare!).

Uno speech inizia con carta e penna: come scriverlo e strutturarlo per segnare gli spiriti. Dispensa utile stampata da portare a casa. Dal testo alle parole chiave, dalle parole alle emozioni: spara solo 3 frecce, ma sparale dritte al cuore.

Tecniche di strutturazione interattiva “a volo di gallina”. Macinare, macinare, macinare! Uno speech è un monologo studiato con ogni centimetro del tuo essere. Ispirazione e motivazione danno forza al tuo messaggio.

Donne in politica: cosa ho imparato da loro e come puoi usare i loro trucchi anche tu.

Cosa ci insegnano Wonder Woman, Minnie e la Sandberg.

Parlare in pubblico come performance e show al 200%: come far defluire le tue emozioni dal palco fino alla lucina dell’uscita d’emergenza. Perché se non ti credi tu per prima, perché dovrebbero crederti gli altri?

GASIAMOCI: tecniche fisiche di concentrazione ed energizzanti, prima del grande momento.

ON STAGE: tacchi & empowerment, come usarli per dominare te stessa e la scena.

BONUS: #FailOn ovvero le brutte figure che ho fatto davanti a tanta gente (tipo 1500 spettatori), e cosa puoi imparare dai miei errori.

È compreso lo Stiletto Challenge, per metterti in forma

DOCENTE

Veronica Benini ex architetta di grattacieli nell’ingegneria civile, oggi è una motivatrice che usa i tacchi come strumento di empowerment femminile. Lavora come consulente di strategie marketing woman2woman a Milano ed è Presidente e fondatrice di Stiletto Academy. Parla regolarmente in pubblico a platee da 150 a 1500 persone da 6 anni.

Evento realizzato con lo sponsoring di Domus Itria B&B e in collaborazione con MammaMenia, Cofanetti di Coccole e DreamLab

È gia aperta la fase di pre-iscrizione al corso che si effettua consultando la sezione Corsi/Workshop di gruppo del sito www.stilettoacademy.com

Il corso si terrà presso il B&B Domus Itria, via Itria n. 22, Reggio Calabria

Per ulteriori informazioni su orari e costi e un contatto diretto rivolgersi a: eleonora.uccellini@gmail.com – 328.9171484