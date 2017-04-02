Al via il Festival delle Arti della Magna Grecia – FAMaG

Dall'8 aprile al 20 luglio spettacoli, workshop, seminari e mostre tra teatro Cilea e Castello Aragonese: la presentazione è lunedì 3 aprile

Sarà presentato lunedì 3 aprile alle ore 10 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il “Festival delle Arti della Magna Grecia – FAMaG”, progetto finanziato dall’intervento “Creazione del distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” PISU di Reggio Calabria – POR FESR 2007-2013 – PAC Calabria. Ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” in partenariato con l’associazione “Kalabria 2001” e il “Dopo Lavoro Ferroviario” di Reggio Calabria e con la collaborazione del liceo artistico “Preti-Frangipane”, l’associazione ludico-educativa “L’elefante”e l’associazione Sociologi italiani, il festival proporrà in riva allo Stretto all’interno del teatro “Cilea” e del Castello Aragonese, dall’8 aprile al 20 Luglio, spettacoli, workshop, seminari, mostre ed eventi.

Tutti i dettagli del FaMaG saranno illustrati alla stampa lunedì mattina dal presidente dell’associaizone “Calabria dietro le quinte” e responsabile del progetto FAMaG Giuseppe Mazzacuva, dal direttore Artistico del Famag Gigi Miseferi, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, dal presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino e dall’assessore alle politiche Sociali e Comunitarie Giuseppe Marino.

Saranno presenti anche il dirigente Liceo Artistico “Preti – Frangipane” Albino Barresi, Fulvio D’Ascola (responsabile della comunicazione del FAMaG), il presidente Kalabria 2001 Marcello Alampi e il presidente del Dlf Franco De Marco. Per info sul festival: www.festivalartimagnagrecia.it,info@festivalartimagnagrecia.it. Pagina Facebook : Festival delle arti della Magna Grecia