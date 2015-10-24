Al via GaranziaHack: partecipa, sviluppa, vinci!

Sviluppatori, designer e appassionati di tecnologia tra i 15 e i 29 anni sfidati a creare un'app su Linked open data: al vincitore di GaranziaHack 10.000 euro

di Fabiana Tripodi – La prima hackathon distribuita su tutto il territorio nazionale, rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni. Una maratona hacker che vede protagonisti tutti i giovani sviluppatori, designer e appassionati di tecnologia iscritti a Garanzia Giovani. L’obiettivo è realizzare un prototipo di app basata su “Linked open data”.

Se hai tra i 15 e i 29 anni, sei già iscritto a Garanzia Giovani, preso in carico dai servizi competenti e da sempre ti appassiona il mondo digitale, partecipa all’iniziativa di open innovation promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il vincitore della maratona riceverà un premio in denaro del valore di euro 10.000 per realizzare l’app.

Per scaricare il bando di partecipazione e iscriverti visita il sito www.garanziahack.it