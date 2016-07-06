Al via i casting per il concorso ‘Miss stella dello Stretto’

Hanno preso ufficialmente il via i casting per la terza edizione del concorso nazionale di bellezza “Miss stella dello Stretto”, iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Brutium Eventi di Reggio Calabria in collaborazione con l’Associazione Kalabria 2001.

La prima selezione e il team organizzativo

Domenica scorsa, presso l’è Hotel di Reggio Calabria, si è tenuta la prima selezione ed è stato presentato il team che si occuperà di tutta l’organizzazione.

Carmelo Maiolo, presidente Brutium Eventi, è l’ideatore del concorso, Donatella Tripodi, associazione Fantasy Moments, rivestirà il ruolo di coordinatrice delle candidate, Alessia Teocle, Teoclè Bijoux, donerà il bellissimo diadema lavorato a mano per la prima classificata ed altre sue originali creazioni per tutte le finaliste. Il gruppo di lavoro “Sei Amici al Bar”, rappresentato dal maestro Gianni Sorci, curerà le acconciature delle partecipanti, Marcello Alampi dell’associazione Kalabria 2001, Alessia Digiò, Domenico Desimone, Davide Agostino e Marco Mauro sono i responsabili artistici delle varie tappe, Lucrezia Zema ed Antonio Macheda saranno i fotografi ufficiali.

“Lo scopo del concorso- ha dichiarato il presidente dell’associazione Brutium Eventi Carmelo Maiolo – è quello di nominare, ogni anno, una reginetta della bellezza ed incoronarla a Reggio Calabria, dando vita ad un appuntamento fisso in vista della prossima Città Metropolitana. Miss Stella dello Stretto può quindi costituire per le candidate dotate di talento, volontà e personalità un’importante occasione di lancio nel campo della moda, della pubblicità, del cinema, della televisione e dello spettacolo”.

La finale e le iscrizioni

La finale, già inserita nel calendario dell’estate reggina, si svolgerà a Reggio Calabria nel periodo delle festività Mariane di settembre. La partecipazione al concorso è libera e gratuita per tutte le candidate che abbiano un’età compresa tra i 15 anni ed i 26 anni e che possiedano fotogenia, portamento, fascino e adeguata preparazione culturale. Per iscriversi è possibile contattare il numero 393-7770965 (Donatella Tripodi) o consultare la pagina FB Miss Stella dello Stretto by Brutium Eventi.