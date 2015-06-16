Al via il Master di Secondo livello Management degli Enti locali e delle aziende pubbliche private

Continuano con successo i percorsi formativi post laurea del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, con una programmazione didattica sempre più adeguata alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Ha avuto inizio il Master di Secondo livello Management degli Enti locali e delle aziende pubbliche private, organizzato d’intesa con l’INPS, che ha messo a disposizione dei corsisti 15 borse di studio.

Obiettivi e partner del Master

Il Master, riprendendo ed affinando precedenti esperienze analoghe, punta ad una formazione di manager delle aziende sia pubbliche che private, vista la sempre maggiore conformazione dei due settori. Significativa la partnership creata con Confindustria di Reggio Calabria e con la società AVR, che sosterranno l’iniziativa formativa, anche accogliendo i corsisti nelle proprie aziende.

Il dott. Ninni Tramontana, presidente delle piccole e medie imprese di Confindustria e l‘ing. Veronica Gatto, responsabile ambientale di AVR, hanno sottolineato l’importanza del rapporto tra Università e mondo delle imprese. Il prorettore Massimiliano Ferrara ha espresso il compiacimento dell’Ateneo per il rinnovarsi di un percorso didattico altamente professionalizzante, che coinvolge attori locali. I professori Manganaro e Nicolò hanno presentato il Master e la piattaforma e learning per il supporto alla didattica, creata con il supporto del servizio informatico di Ateneo. A testimoniare la continuità del percorso formativo svolto d’intesa con INPS, è intervenuta la dott.ssa Cappello, dirigente della sede di Reggio Calabria, che ha sottolineato l’interesse dell’Istituto a sostenere iniziative di formazione professionale che intendano migliorare la qualità del personale delle pubbliche amministrazioni.

La consegna degli attestati

A conclusione, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai 25 partecipanti al corso di aggiornamento dell’anno precedente La definizione ed il perseguimento degli obiettivi della p.a.: una corretta gestione delle risorse economiche, svolto sempre in collaborazione con INPS.