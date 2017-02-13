Al via l’ European Startup week

Nuova tappa nel percorso di approfondimento e conoscenza dei tanti temi che interessano da vicino il mondo delle startup e dell’impresa giovanile, portato avanti dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria tramite il suo sportello di assistenza alle nuove imprese ‘ImprendiReggioCalabria’.

In questo contesto il salone conferenze dell’Associazione di via del Torrione ha ospitato la tavola rotonda da titolo ‘Startup.

RC #ideediinnovazione’ organizzata in collaborazione con l’associazione ‘Reboot’ nell’ambito della ‘European Startup Week 2017’.

Il confronto con le startup del territorio

L’occasione è stata utile per un confronto a tutto campo su competitività, innovazione e sviluppo, alimentato dalle idee e dai ‘case history’ provenienti dagli operatori, dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle startup della provincia di Reggio Calabria. Presenti all’iniziativa Alberto Muritano (Movibell), Silverio Spinella (Smarts), Giuseppe Pizzicheni (Kupanda.net), Claudio De Capua (Contamination Lab UniRC), Domenico Nicolò (Calabria Dinamica), Consuelo Nava (Pensando Meridiano), Claudia Plutino (Consegnami), Antonella Macheda (Senseame), Luciano Zingali (Made Concept), Andrea Procopio (Pensando Meridiano Lab).

L’evento si è aperto con i saluti di Umberto Barreca, vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria che ha rimarcato, di fronte alla folta platea di studenti degli istituti scolastici reggini “Ferraris”, “Da Vinci” e “Panella”, la centralità “di un buon orientamento scolastico, con particolare riguardo al tema, fino ad oggi poco affrontato dalla scuola, della cultura d’impresa. Quest’ultimo è il vero fattore chiave per comprendere e affrontare al meglio il mercato del lavoro e il più generale quadro delle politiche occupazionali”.

L’iniziativa europea della Startup Week

Angelo Marra, referente territoriale Terziario innovativo Confindustria Reggio Calabria, ha poi illustrato la cornice entro cui l’evento si è inserito, ovvero lo ‘Startup Week Europa 2017’, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea per informare l’ecosistema locale sulle migliori opportunità e sugli strumenti a sostegno della nuova imprenditoria. Nel corso dell’incontro, inoltre, ampio spazio ai temi dell’internazionalizzazione quale elemento cruciale per rendere un sistema produttivo davvero competitivo.

Ribadita, poi, la stretta collaborazione che da alcuni anni sta vendendo impegnati il Gruppo Giovani Imprenditori attraverso lo sportello ImprendiReggioCalabria e l’università “Mediterranea” con il preciso obiettivo di offrire un punto d’ascolto qualificato a tutti i giovani o agli innovatori che hanno un’idea da realizzare e vorrebbero confrontarsi con imprenditori e professionisti per condividere e sviluppare la propria idea.

I consigli agli studenti

Ai ragazzi, infine, è stata ricordata l’importanza di coltivare un progetto innovativo, cioè capace di incidere concretamente nel contesto di riferimento, di studiare le metodologie che stanno dietro alla creazione di un business plan e, da ultimo, di utilizzare i giusti canali per promuovere la propria idea di impresa.