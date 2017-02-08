European startup week 2017: imprese reggine a confronto su innovazione e sviluppo

È in programma il prossimo venerdì 10 febbraio (inizio ore 15), la tavola rotonda da titolo ‘Startup.RC #ideediinnovazione’, organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria tramite il suo sportello di assistenza alle nuove imprese ‘ImprendiReggioCalabria’ e con la collaborazione dell’associazione ‘Reboot’ nell’ambito della ‘European Startup Week 2017’.

L’iniziativa si svolgerà presso la sala convegni di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96) e sarà l’occasione per condividere idee, strumenti, esperienze e ‘case history’ provenienti dagli operatori, dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle startup della provincia di Reggio Calabria.

L’evento si aprirà con i saluti di Samuele Furfaro, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Reggio Calabria e proseguirà con la presentazione di ‘Startup Week Europa 2017’ a cura di Angelo Marra, referente territoriale Terziario innovativo Confindustria Reggio Calabria e Domenico Rositano di ‘Calabresi Creativi’.