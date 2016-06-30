Al via il ciclo di eventi ‘La Bellezza narrata’

Venerdì 1 luglio 2016 h 11,00 presso le rovine della chiesa medievale di San Giovanni extra muros (retro San Giorgio al Corso, ingresso lato Tapis roulant su via Giudecca) si svolgerà la Conferenza stampa di presentazione del calendario aperture chiese e del ciclo di eventi La Bellezza narrata promossi nell’ambito del Progetto Chiese Aperte 2016.

Giunto alla sua quarta edizione, l’intervento, promosso dall’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova con il contributo 8×1000 alla Chiesa Cattolica e attuato dall’Associazione di volontariato Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio, è dedicato nel 2016 a Itinerari di arte e fede a Reggio Calabria.

Le chiese del centro storico coinvolte nel progetto

Le emergenze architettoniche e storico-artistiche coinvolte sono site nel centro storico e nelle sue immediate adiacenze: in particolare, le chiese degli Ottimati, del Santo Cristo o dell’Arciconfraternita dei Bianchi, del Rosario, di Gesù e Maria, di San Giuseppe al Corso, di San Pietro al Calopinace, della Graziella e di Sant’Antonio ad Archi, cui si aggiungono, costituendone un sito di eccellenza, le rovine della chiesa medievale di San Giovanni extra muros (sec. XII) presso via Giudecca.

A conclusione di un Corso di formazione rivolto a 30 volontari tra maggio e giugno scorsi, Chiese Aperte prevede dal 7 luglio al 9 settembre l’apertura dei siti interessati, con visite guidate gratuite, e il ciclo di eventi La Bellezza narrata grazie al coinvolgimento del Conservatorio Cilea di Reggio Calabria, del CIS Calabria, di Slow Food Reggio Calabria Area grecanica, della Libreria AVE e di Radio Antenna Febea.

Chi interviene alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa interverranno: don Demetrio Sarica, Direttore Ufficio Beni Culturali diocesano; Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria; Giuggi Palmenta, Presidente Did.Ar.T. Didattica Arte Territorio; Lucia Lojacono, Direttore del Museo diocesano e Responsabile scientifico Progetto Chiese Aperte; Francesco Barillà, Direttore Conservatorio “Francesco Cilea”.

Nell’occasione saranno presentati la Brochure Itinerari di arte e fede a Reggio Calabria e il video spot La Bellezza narrata (realizzato da Gianluca Del Gaiso) a cura di Did.Ar.T.