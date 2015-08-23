Al via la VIII edizione della ‘Notte Verde’ a Roccella

La sensibilizzazione alla tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse del territorio sono al centro della “Notte Verde di Roccella”, promossa dall’Amministrazione Comunale su impulso dell’ assessorato all’Ambiente con l’organizzazione dell’emittente Telemia . La manifestazione si svolgerà domenica 23 agosto a partire dalle ore 19.00 sul lungomare, dove sarà allestito un villaggio con spazi di intrattenimento, di esposizione e di approfondimento delle tematiche ispiratrici dell’iniziativa. Vi troveranno spazio: il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti con i prodotti della filiera agroalimentare calabrese, gli stand di gastronomia tipica e dell’area del Mediterraneo e i diversi prodotti dell’artigianato esposti a cura del “Bazar del piccolo mondo antico”. All’interno del villaggio è previsto alle ore 19.30 un incontro sul tema “Servizio rifiuti e Tari: quali prospettive per i comuni della Locride” con i contributi dell’esperto in gestione del ciclo dei rifiuti arch. Nicola Tucci, dell’assessore comunale all’Ambiente Vittorio Zito e dei sindaci di Roccella, Gioiosa Ionica e Siderno, rispettivamente Giuseppe Certomà, Salvatore Fuda e Pietro Fuda. Seguirà alle 20.45 la presentazione del video “The best of Roccella” realizzato da Roberto Naldi e alle 21.15 il cartone animato di Hayao Myazaki “Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento” dedicato all’importanza del riciclo. Dalle ore 23 in poi la “Notte verde” proseguirà sulle note della musica live.