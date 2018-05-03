di Cristel Tedesco ̶ “Dopo il grande successo della seconda edizione, siamo pronti per partire con la terza edizione della International Fashion Week e Reggio Calabria sarà nuovamente la capitale dell’Alta Moda, soprattutto per le giovani generazioni”. A parlare è Alessandra Giulivo, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), ente promotore della prima fashion week del Sud Italia, giunta quest’anno alla sua terza edizione.

La presentazione del programma alla Pinacoteca civica

Il calendario con gli eventi che animeranno la città dello Stretto dall’11 al 14 maggio, con un pre-opening il 10 maggio, è stato presentato questa mattina alla Pinacoteca civica della nostra città. Presenti Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria e Carmela Stracuzza, dirigente del settore politiche giovanili.

Saranno “cinque giornate all’insegna della moda e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, con shooting fotografici, mostre, presentazione di libri, eventi collaterali, incontri degli stilisti con gli studenti, e naturalmente le sfilate di moda”, come ha spiegato Alessandra Giulivo. Divise in quattro contenitori (Eccellenze internazionali e del made in Italy, Fashion designer, New generation e Accademie di moda), le sfilate si svolgeranno il 12 e il 13 maggio presso il Salone Foyer del Teatro Cilea. L’evento unirà gli stilisti provenienti da diverse parti d’Italia ai creativi del territorio, al fine di valorizzare la tradizione e la sartorialità del nostro patrimonio culturale, mettendo in luce i giovani talenti della moda, dell’artigianato e del made in Italy.

“L’evento dell’anno scorso è stato un arricchimento per tutti ̶ ha affermato la dirigente del settore politiche giovanili, Carmela Stracuzza ̶ fare rete, unire le eccellenze e mettere in contatto è importante per far rimanere e far ritornare i giovani al Sud”. “Reggio ha un ruolo importante nella moda e tutto quello che gira attorno può creare lavoro, questa sinergia che si è creata con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer è un meccanismo virtuoso che può crescere e creare motivo di sviluppo per i giovani”, ha aggiunto l’assessore Saverio Anghelone.

Il Golden Muse Award per le personalità della moda

Come negli anni scorsi, durante le giornate della moda sarà conferito il “Golden Muse Award”, il premio destinato a personalità illustri che si sono contraddistinte, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della moda, dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura.

CALENDARIO UFFICIALE

PRE-OPENING GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

SHOWROOM LARUFFA LUPPINO – Reggio Calabria

Ore 18:30 – Mostra fotografica #PRESS #PHOTOJOURNALISM&…foto fi Stefano Costantino

(La mostra resterà aperta fino alle ore 19:00 di lunedì 14 maggio)

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

ITI “PANELLA – VALLAURI” – Reggio Calabria

Ore 10:00 – Incontro con Gianni Sapone, Eccellenza Internazionale del Made in Italy

SABATO 12 MAGGIO 2018

REGGIO CALABRIA

Ore 12:00 – Shooting fotografico per Art Fabrique, a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery – make-up artist Erica Forgione – hair stylist Gianni Sesto Senso

SALONE FOYER – TEATRO CILEA

Ore 15:00 – Inaugurazione mostre fotografiche, a cura degli allievi della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine” – Andrea Mortelliti (Sublimis), Luce Catanzariti (Eclipse), Alfio Manasseri (Humans)

(La mostra resterà aperta fino alle ore 20:30 di domenica 13 maggio)

Ore 17:00 – Red Carpet, interviste e foto per la stampa

Inviata per la CNGFD: Tatiana Muraca

Photographers: Melania Mazzone e Serena Scrugli, allieve della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine”

Ore 19:00 – Sfilate di Alta Moda e consegna del premio “Golden Muse Award”

Presenta: Alessandra Giulivo, presidente CNGFD

Ospite d’eccezione: Gianni Sapone

Golden Muse Award: Lilli Spina, Lino Valeri, Johanth Chacon

Excellence made in Italy: Antonino Cedro, Giosì Barbaro, Pasqualina Tripodi

Fashion designers: Valentina Poltronieri, Mariateresa Furfaro

New generation: Milena Giordano, Giuseppina Di Bartolo, Sara Galtieri, Cristina Romeo

Accademie :

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Maria Teresa Luvarà, Aurora Micali, Vanessa Spadino

Accademia di Belle Arti di Palermo

Gabriele Melodia, Silvia Neamu, Virginia Leone, Alessandra Spataro, Rossella Grimaudo, Chiara Lo Mauro, Maria Pumilia, Silvia La Barbera Martinez, David Lucenti, Delia Damiano, Cristiana D’Acquisto, Laura Sanfilippo, Federico Morana, Giorgia Dragotto, Gioia Picciurro

Scuola “Euromode School”

Chiara Oliveri, Valentina Puliafito, Gabriela Calibuso, Mary Sartino, Andrea Borrello, Tina De Leonardis, Cheren Surfaro

Coordinatore artistico: Dario Caminiti

Make-up team: Erica Forgione

Hair style team: Sesto Senso I parrucchieri

Catwalk photographer: Antonio Taccone

Riprese/Montaggio Red carpet e sfilate: Cooperativa Ideo

Responsabile backstage: Irma Imedadze

Backstage photographers: Enzo Penna e, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Cetty Romeo e Vincenzo Miano

DOMENICA 13 MAGGIO 2018

SALONE FOYER – TEATRO CILEA

Ore 12:00 – Shooting fotografico per Art Fabrique, a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery – make-up artist Ilaria Matarazzo – hair stylist Gianni Sesto Senso

Ore 17:00 – Red Carpet, interviste e foto per la stampa

Inviata per la CNGFD: Tatiana Muraca

Photographers: Melania Mazzone e Serena Scrugli, allieve della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine”

Ore 19:00 – Sfilate di Alta Moda e consegna del premio “Golden Muse Award”

Presenta: Alessandra Giulivo, presidente CNGFD

Ospite d’eccezione: Claudia Conte

Golden Muse Award: Vanessa Foglia, Stefano Blandaleone, Patrizia Casale, Domenico Mamone, Antonio Rositano

Excellence made in Italy: Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua

Fashion designers: Margherita Cles, Federica De Stefano, Enrica Vadalà, Mirella Melia, Viviana Vlachopulos

New generation: Patrizia Sorrentino, Ilaria Speranza, Maria Ambroggio e Tiziana Pansino

Accademie

Istituto di Moda Burgo – sede di Reggio Calabria

Anna Maria Manduci, Ilaria Costantino, Lorena Casile, Nunzia Bueti, Mimma Nocera, Asia De Benedittis-ina Gjoka, Giada Rinaldi, Simona Surace, Maria Grazia Esposito

Accademia New Style di Cosenza

Irene Cosentino, Annalaura Carfa, Guenda Lucà

Coordinatore artistico: Dario Caminiti

Make-up team: To be Academy – Ilaria Matarazzo, Angela Caroleo, Stefania Carlo

Hair style team: Sesto Senso I parrucchieri

Catwalk photographer: Antonio Taccone

Riprese/Montaggio Red carpet e sfilate: Cooperativa Ideo

Responsabile backstage: Irma Imedadze

Backstage photographers: Enzo Penna e, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Cetty Romeo e Vincenzo Miano

Su invito

PIKY BAR CON CUCINA – REGGIO CALABRIA

Ore 21:30 “After show”, organizzato da ELL-P Event&Wedding (laura Pizzimenti), Vincenzo Evoli, Domenico Romeo

LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018

FASHION SHOOTING

Ore 14:00 – “L’eleganza in scena”, capsule di Lilli Spina, a cura del fotografo Alfredo Muscatello, hair stylist Gianni Sesto Senso, make-up artist Erica Forgione

SHOWROOM LARUFFA LUPPINO

Ore 18:30 – Presentazione libro “Il vino e le rose” dell’attrice e scrittrice Claudia Conte

GOLDEN MUSE AWARD

Premiati:

Lilli Spina , Eccellenza Internazionale Made in Italy

, Eccellenza Internazionale Made in Italy Lino Valeri , Eccellenza Internazionale Made in Italy

, Eccellenza Internazionale Made in Italy Johanth Chacon , Eccellenza Internazionale

, Eccellenza Internazionale Vanessa Foglia , Eccellenza Internazionale Made in Italy

, Eccellenza Internazionale Made in Italy Stefano Blandaleone , Eccellenza Internazionale Made in Italy

, Eccellenza Internazionale Made in Italy Patrizia Casale , Giornalista, organizzatrice di eventi, esperta di comunicazione

, Giornalista, organizzatrice di eventi, esperta di comunicazione Domenico Mamone , Imprenditore, Presidente nazionale UNSIC

, Imprenditore, Presidente nazionale UNSIC Antonio Rositano, Imprenditore, editore, organizzatore e direttore artistico di eventi

Patrocini morali: Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Federazione Moda Italia, Confocommercio Reggio Calabria, Istituto di moda Burgo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia New Style di Cosenza, Euromoode School