Al via l’International Fashion Week 2018: il calendario con tutti gli eventi
Terza edizione della International Fashion Week: dall'11 al 14 maggio sfilate al Teatro Cilea, mostre, incontri con gli stilisti e il Golden Muse Award
03 Maggio 2018 - 14:23 | di Eva Curatola
di Cristel Tedesco ̶ “Dopo il grande successo della seconda edizione, siamo pronti per partire con la terza edizione della International Fashion Week e Reggio Calabria sarà nuovamente la capitale dell’Alta Moda, soprattutto per le giovani generazioni”. A parlare è Alessandra Giulivo, presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), ente promotore della prima fashion week del Sud Italia, giunta quest’anno alla sua terza edizione.
La presentazione del programma alla Pinacoteca civica
Il calendario con gli eventi che animeranno la città dello Stretto dall’11 al 14 maggio, con un pre-opening il 10 maggio, è stato presentato questa mattina alla Pinacoteca civica della nostra città. Presenti Dario Caminiti, direttore generale CNGFD, Saverio Anghelone, assessore alle attività produttive e politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria e Carmela Stracuzza, dirigente del settore politiche giovanili.
Saranno “cinque giornate all’insegna della moda e dell’arte in tutte le sue sfaccettature, con shooting fotografici, mostre, presentazione di libri, eventi collaterali, incontri degli stilisti con gli studenti, e naturalmente le sfilate di moda”, come ha spiegato Alessandra Giulivo. Divise in quattro contenitori (Eccellenze internazionali e del made in Italy, Fashion designer, New generation e Accademie di moda), le sfilate si svolgeranno il 12 e il 13 maggio presso il Salone Foyer del Teatro Cilea. L’evento unirà gli stilisti provenienti da diverse parti d’Italia ai creativi del territorio, al fine di valorizzare la tradizione e la sartorialità del nostro patrimonio culturale, mettendo in luce i giovani talenti della moda, dell’artigianato e del made in Italy.
“L’evento dell’anno scorso è stato un arricchimento per tutti ̶ ha affermato la dirigente del settore politiche giovanili, Carmela Stracuzza ̶ fare rete, unire le eccellenze e mettere in contatto è importante per far rimanere e far ritornare i giovani al Sud”. “Reggio ha un ruolo importante nella moda e tutto quello che gira attorno può creare lavoro, questa sinergia che si è creata con la Camera Nazionale Giovani Fashion Designer è un meccanismo virtuoso che può crescere e creare motivo di sviluppo per i giovani”, ha aggiunto l’assessore Saverio Anghelone.
Il Golden Muse Award per le personalità della moda
Come negli anni scorsi, durante le giornate della moda sarà conferito il “Golden Muse Award”, il premio destinato a personalità illustri che si sono contraddistinte, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito della moda, dell’imprenditoria, dell’arte e della cultura.
CALENDARIO UFFICIALE
PRE-OPENING GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
SHOWROOM LARUFFA LUPPINO – Reggio Calabria
Ore 18:30 – Mostra fotografica #PRESS #PHOTOJOURNALISM&…foto fi Stefano Costantino
(La mostra resterà aperta fino alle ore 19:00 di lunedì 14 maggio)
VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
ITI “PANELLA – VALLAURI” – Reggio Calabria
Ore 10:00 – Incontro con Gianni Sapone, Eccellenza Internazionale del Made in Italy
SABATO 12 MAGGIO 2018
REGGIO CALABRIA
Ore 12:00 – Shooting fotografico per Art Fabrique, a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery – make-up artist Erica Forgione – hair stylist Gianni Sesto Senso
SALONE FOYER – TEATRO CILEA
Ore 15:00 – Inaugurazione mostre fotografiche, a cura degli allievi della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine” – Andrea Mortelliti (Sublimis), Luce Catanzariti (Eclipse), Alfio Manasseri (Humans)
(La mostra resterà aperta fino alle ore 20:30 di domenica 13 maggio)
Ore 17:00 – Red Carpet, interviste e foto per la stampa
Inviata per la CNGFD: Tatiana Muraca
Photographers: Melania Mazzone e Serena Scrugli, allieve della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine”
Ore 19:00 – Sfilate di Alta Moda e consegna del premio “Golden Muse Award”
Presenta: Alessandra Giulivo, presidente CNGFD
Ospite d’eccezione: Gianni Sapone
Golden Muse Award: Lilli Spina, Lino Valeri, Johanth Chacon
Excellence made in Italy: Antonino Cedro, Giosì Barbaro, Pasqualina Tripodi
Fashion designers: Valentina Poltronieri, Mariateresa Furfaro
New generation: Milena Giordano, Giuseppina Di Bartolo, Sara Galtieri, Cristina Romeo
Accademie:
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria
Maria Teresa Luvarà, Aurora Micali, Vanessa Spadino
Accademia di Belle Arti di Palermo
Gabriele Melodia, Silvia Neamu, Virginia Leone, Alessandra Spataro, Rossella Grimaudo, Chiara Lo Mauro, Maria Pumilia, Silvia La Barbera Martinez, David Lucenti, Delia Damiano, Cristiana D’Acquisto, Laura Sanfilippo, Federico Morana, Giorgia Dragotto, Gioia Picciurro
Scuola “Euromode School”
Chiara Oliveri, Valentina Puliafito, Gabriela Calibuso, Mary Sartino, Andrea Borrello, Tina De Leonardis, Cheren Surfaro
Coordinatore artistico: Dario Caminiti
Make-up team: Erica Forgione
Hair style team: Sesto Senso I parrucchieri
Catwalk photographer: Antonio Taccone
Riprese/Montaggio Red carpet e sfilate: Cooperativa Ideo
Responsabile backstage: Irma Imedadze
Backstage photographers: Enzo Penna e, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Cetty Romeo e Vincenzo Miano
DOMENICA 13 MAGGIO 2018
SALONE FOYER – TEATRO CILEA
Ore 12:00 – Shooting fotografico per Art Fabrique, a cura dell’artista Stefania Sammarro, Ania Lilith Gallery – make-up artist Ilaria Matarazzo – hair stylist Gianni Sesto Senso
Ore 17:00 – Red Carpet, interviste e foto per la stampa
Inviata per la CNGFD: Tatiana Muraca
Photographers: Melania Mazzone e Serena Scrugli, allieve della scuola di fotografia “Il Cerchio dell’immagine”
Ore 19:00 – Sfilate di Alta Moda e consegna del premio “Golden Muse Award”
Presenta: Alessandra Giulivo, presidente CNGFD
Ospite d’eccezione: Claudia Conte
Golden Muse Award: Vanessa Foglia, Stefano Blandaleone, Patrizia Casale, Domenico Mamone, Antonio Rositano
Excellence made in Italy: Noemi Azzurra Neto Dell’Acqua
Fashion designers: Margherita Cles, Federica De Stefano, Enrica Vadalà, Mirella Melia, Viviana Vlachopulos
New generation: Patrizia Sorrentino, Ilaria Speranza, Maria Ambroggio e Tiziana Pansino
Accademie
Istituto di Moda Burgo – sede di Reggio Calabria
Anna Maria Manduci, Ilaria Costantino, Lorena Casile, Nunzia Bueti, Mimma Nocera, Asia De Benedittis-ina Gjoka, Giada Rinaldi, Simona Surace, Maria Grazia Esposito
Accademia New Style di Cosenza
Irene Cosentino, Annalaura Carfa, Guenda Lucà
Coordinatore artistico: Dario Caminiti
Make-up team: To be Academy – Ilaria Matarazzo, Angela Caroleo, Stefania Carlo
Hair style team: Sesto Senso I parrucchieri
Catwalk photographer: Antonio Taccone
Riprese/Montaggio Red carpet e sfilate: Cooperativa Ideo
Responsabile backstage: Irma Imedadze
Backstage photographers: Enzo Penna e, per l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Cetty Romeo e Vincenzo Miano
Su invito
PIKY BAR CON CUCINA – REGGIO CALABRIA
Ore 21:30 “After show”, organizzato da ELL-P Event&Wedding (laura Pizzimenti), Vincenzo Evoli, Domenico Romeo
LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018
FASHION SHOOTING
Ore 14:00 – “L’eleganza in scena”, capsule di Lilli Spina, a cura del fotografo Alfredo Muscatello, hair stylist Gianni Sesto Senso, make-up artist Erica Forgione
SHOWROOM LARUFFA LUPPINO
Ore 18:30 – Presentazione libro “Il vino e le rose” dell’attrice e scrittrice Claudia Conte
GOLDEN MUSE AWARD
Premiati:
- Lilli Spina, Eccellenza Internazionale Made in Italy
- Lino Valeri, Eccellenza Internazionale Made in Italy
- Johanth Chacon, Eccellenza Internazionale
- Vanessa Foglia, Eccellenza Internazionale Made in Italy
- Stefano Blandaleone, Eccellenza Internazionale Made in Italy
- Patrizia Casale, Giornalista, organizzatrice di eventi, esperta di comunicazione
- Domenico Mamone, Imprenditore, Presidente nazionale UNSIC
- Antonio Rositano, Imprenditore, editore, organizzatore e direttore artistico di eventi
Patrocini morali: Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Federazione Moda Italia, Confocommercio Reggio Calabria, Istituto di moda Burgo, Accademia di Belle Arti di Palermo, Accademia New Style di Cosenza, Euromoode School
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