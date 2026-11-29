Basket Serie B, la Viola cade in trasferta, Brescia aggancia Lumezzane. Classifica e risultati
I neroarancio restano a quota otto punti. Nel prossimo turno la sfida contro la Sangiorgese Basket
29 Novembre 2026 - 19:56 | di Redazione
Si è conclusa l’11ª giornata di andata del campionato di Serie B nazionale della Lega Nazionale Pallacanestro, Girone A.
Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.
Risultati 11ª giornata
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – Siaz Basket Piazza Armerina 60-55
Power Basket Brescia – Adamant Ferrara 72-62
Andrea Costa Imola – Sangiorgese Basket 74-70
Paffoni Fulgor Basket Omegna – TAV Treviglio 73-64
UCC Assigeco Piacenza – Myenergy Viola 84-60
Fortitudo Agrigento – Rimadesio Desio 83-72
S4 Energia Vicenza – Infodrive Capo d’Orlando 96-86
Fiorenzuola Bees – Rucker San Vendemiano 70-69
Logiman Orzinuovi – LuxArm Lumezzane 69-46
Classifica
Virtus Lumezzane 18
Power Basket Brescia 18
Logiman Orzinuovi 16
SAE Legnano Knights 14
UCC Assigeco Piacenza 14
TAV Treviglio 12
Siaz Piazza Armerina 12
Infodrive Capo d’Orlando 12
Fortitudo Agrigento 12
Rimadesio Desio 10
Andrea Costa Imola 10
Adamant Ferrara 10
Pallacanestro Fiorenzuola 8
Myenergy Viola 8
Fulgor Omegna 8
Rucker San Vendemiano 6
Sangiorgese Basket 6
S4 Energia Vicenza 4
Prossimo Turno
Rimadesio Desio – Andrea Costa Imola
SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights – Fortitudo Agrigento
Paffoni Fulgor Basket Omegna – Fiorenzuola Bees
Myenergy Viola – Sangiorgese Basket
Siaz Basket Piazza Armerina – Logiman Orzinuovi
Infodrive Capo d’Orlando – Power Basket Brescia
LuxArm Lumezzane – Adamant Ferrara
Rucker San Vendemiano – S4 Energia Vicenza
TAV Treviglio – UCC Assigeco Piacenza
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie