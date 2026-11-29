Il corpo di donna trovato a Roma in via Tiberina non sarebbe di Rahel, la studentessa Unical scomparsa dal 19 ottobre: le impronte avrebbero escluso la pista

Il cadavere della giovane donna scoperto sabato 28 novembre a Roma, in un’area di campagna lungo via Tiberina, non apparterrebbe a Rahel Gebrezgi Mengesha, la studentessa di Chimica dell’Università della Calabria di cui non si hanno più notizie dal 19 ottobre. Secondo quanto filtra da fonti investigative, il confronto delle impronte digitali avrebbe già escluso qualsiasi corrispondenza.

Il nome della ragazza, iscritta al campus di Arcavacata di Rende, era circolato nelle prime ore perché le ricerche sull’identità della vittima non portavano a nulla: nessun ospedale aveva segnalato l’allontanamento di una paziente e i controlli negli ambienti legati alla prostituzione non avevano dato riscontri. Gli accertamenti si erano quindi allargati ad altre regioni e alcune caratteristiche fisiche, insieme all’origine apparentemente straniera della donna, avevano fatto pensare alla studentessa scomparsa.

Il corpo su una strada sterrata

La donna è stata trovata senza vestiti, in una zona rurale a nord della Capitale, lungo uno sterrato: secondo quanto si apprende era coperta soltanto da una trapunta rossa. Dall’aspetto avrebbe tra i 20 e i 30 anni.

Il medico legale ha compiuto una prima ispezione senza individuare elementi che chiariscano come sia morta. I segni sul corpo sarebbero compatibili anche con una caduta e, almeno per ora, non ci sono indicazioni per parlare di un delitto: non risultano ferite da taglio o da arma da fuoco e nemmeno segni evidenti di violenza. Le risposte dovranno arrivare dall’autopsia.

I Carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona, che adesso dovranno essere esaminate. L’identità della vittima, intanto, resta ignota: per i corpi senza nome esiste il Registro nazionale dei cadaveri non identificati, tenuto dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, che serve a metterli a confronto con le denunce di scomparsa.

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Rahel, di cui non c’è traccia da oltre un mese

Di Rahel non si sa nulla da più di un mese. L’ultimo avvistamento la colloca alla stazione ferroviaria di Cosenza, mentre stava per salire su un treno, e chi indaga non esclude che quel giorno possa essere arrivata a Roma. Quanto al ritrovamento di via Tiberina, la pista che portava a lei è stata, allo stato, smentita dalle forze dell’ordine.

La scomparsa della studentessa era stata resa nota a fine ottobre, quando l’Ateneo aveva fatto sapere di collaborare con le autorità e aveva chiesto a tutta la comunità accademica di segnalare ogni dettaglio utile. I familiari, dopo settimane di ricerche, sperano soltanto che la giovane possa tornare a casa.