Sabato 18 novembre la presentazione in Pinacoteca e l'inaugurazione agli scavi dell'Ipogeo della mostra collettiva 'Se7en Heaven - scavi paralleli'

È convocata per sabato 18 novembre, ore 16.30 presso i locali della pinacoteca comunale una conferenza stampa di presentazione relativa alla mostra collettiva “Se7en Heaven- scavi paralleli”. La collettiva, curata da Elmar Elisabetta Marcianò ed Antonino Labate arriva alla sua terza e si inserisce nel progetto “Dal tormento all’Estasi, la psichiatria incontra l’arte”.

Il progetto, di cui sopra nasce nel 2013 in collaborazione con il dottore psichiatra Vincenzo Maria Romeo allo scopo di indagare il rapporto tra arte e malattia mentale. Nel corso degli anni sono stati organizzati convegni, incontri mentre lo scorso luglio è stato oggetto di una tesi di laurea. La mostra si inserisce in questo contesto nel 2015, oggi arrivata alla terza edizione.

A seguito della conferenza stampa verrà inaugurata la collettiva, allestita presso gli scavi dell’Ipogeo, siti in Piazza Italia. Esporranno gli artisti: Santo Caglioti, Antonio Tony Giuffrè, Davide Mina, Francesco Misuraca, Tanja Prusnik, Giuseppe Raffaele, Mariangela Vaccari.

Interverranno al tavolo:

Giuseppe Falcomatà, sindaco della città di Reggio Calabria

Annamaria Guiducci, soprintendente per l’Archeologia, le Arti e il Paesaggio

Irene Calabrò, assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali

Giuseppe Marino, assessore alle Politiche Comunitarie

Umberto Giordano, dirigente alla Cultura

Daniela Neri, responsabile servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali

Elisabetta Marcianò, presidente associazione LiberArchè e curatrice della mostra

Antonino Labate, curatore della mostra

Vincenzo Maria Romeo, neuropsichiatra