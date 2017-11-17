Al via ‘Se7en Heaven- scavi paralleli’
Sabato 18 novembre la presentazione in Pinacoteca e l'inaugurazione agli scavi dell'Ipogeo della mostra collettiva 'Se7en Heaven - scavi paralleli'
17 Novembre 2017 - 10:51 | di Vincenzo Comi
È convocata per sabato 18 novembre, ore 16.30 presso i locali della pinacoteca comunale una conferenza stampa di presentazione relativa alla mostra collettiva “Se7en Heaven- scavi paralleli”. La collettiva, curata da Elmar Elisabetta Marcianò ed Antonino Labate arriva alla sua terza e si inserisce nel progetto “Dal tormento all’Estasi, la psichiatria incontra l’arte”.
Il progetto, di cui sopra nasce nel 2013 in collaborazione con il dottore psichiatra Vincenzo Maria Romeo allo scopo di indagare il rapporto tra arte e malattia mentale. Nel corso degli anni sono stati organizzati convegni, incontri mentre lo scorso luglio è stato oggetto di una tesi di laurea. La mostra si inserisce in questo contesto nel 2015, oggi arrivata alla terza edizione.
A seguito della conferenza stampa verrà inaugurata la collettiva, allestita presso gli scavi dell’Ipogeo, siti in Piazza Italia. Esporranno gli artisti: Santo Caglioti, Antonio Tony Giuffrè, Davide Mina, Francesco Misuraca, Tanja Prusnik, Giuseppe Raffaele, Mariangela Vaccari.
Interverranno al tavolo:
Giuseppe Falcomatà, sindaco della città di Reggio Calabria
Annamaria Guiducci, soprintendente per l’Archeologia, le Arti e il Paesaggio
Irene Calabrò, assessore alla Valorizzazione dei Beni Culturali
Giuseppe Marino, assessore alle Politiche Comunitarie
Umberto Giordano, dirigente alla Cultura
Daniela Neri, responsabile servizio Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali
Elisabetta Marcianò, presidente associazione LiberArchè e curatrice della mostra
Antonino Labate, curatore della mostra
Vincenzo Maria Romeo, neuropsichiatra
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