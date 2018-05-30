La XXI edizione della cerimonia di consegna delle Borse di studio “Antonio Scopelliti” , si svolgerà lunedì 4 giugno alle 16:30, presso l’aula Magna del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. L’incontro promosso dal Dirigente Scolastico Giuseppina Princi, su volere della sorella del compianto giudice Rosetta, è finalizzato all’attribuzione di Borse di studio intitolate al magistrato reggino Antonino Scopelliti, ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991. I temi sono stati esaminati da una commissione di docenti del liceo presieduta dal Dirigente Scolastico.

Le Borse di studio sono state erogate dalla famiglia Scopelliti. L’iniziativa è volta a conferire una particolare rilevanza a temi di sempre maggioranza attualità e rilevanza e che riguardano il valore della vita ed il diritto scegliere tra etica e diritto. Dopo l’intervento del Dirigente scolastico Giuseppina Princi, seguiranno i saluti dei rappresentanti istituzionali. A relazionare saranno Luca Palamara, magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Eduardo Savarese giudice presso il Tribunale di Napoli, Daniele Cananzi professore associato di Filosofia del Diritto Università Mediterranea.

L’incontro sarà moderato da Natale Polimeni, avvocato cassazionista, segretario Camera Penale “G.Sardiello”, componente Osservatorio nazionale Unione Camere Penale Italiane. Subito dopo, ci saranno gli interventi della professoressa Rosetta Scopelliti e di Rosanna Scopelliti, sorella e figlia del giudice. Saranno presenti le massime autorità civili e militari. Sono previsti alcuni intermezzi musicali, con l’esibizione del coro del liceo “Be Free”, diretto dal docente e Maestro Maria Luisa Fiore e letture tematiche