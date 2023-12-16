Alcott ritorna a Reggio Calabria: l'inaugurazione sul Corso Garibaldi

Nell’importante location del corso Garibaldi al n° 273-275, nel cuore della città di Reggio Calabria, il noto brand Alcott, grazie al noto imprenditore Nunzio Praticò che ha già sottoscritto le partnership con la Società Pallacanestro Viola SSD ARL e la A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO, apre i battenti di un nuovo store per l’universo maschile e dedicato ai giovani.

Alcott sinonimo di life style

Fondato nel 1990 come pilastro del Gruppo Capri, Alcott è un brand dinamico, costantemente attento alle tendenze del momento e desideroso di affermarsi come la soluzione migliore per coloro che intendono esprimere la propria identità, il proprio stile, attraverso l’abbigliamento.

Indossare un capo d’abbigliamento ALCOTT, così come sceglierlo, è un’esperienza unica. Da sempre gli store ALCOTT sono progettati per avvicinarsi alle abitudini dei clienti, trasformandosi di fatto in vere e proprie esperienze immersive.

Alcott dirige il proprio sguardo in modo privilegiato verso i giovani e le nuove generazioni, senza tuttavia trascurare le esigenze delle diverse fasce d’età.

“GenZ & Millenials: giovani, dinamici, appassionati di tecnologia, musica e social network, sono esigenti e fortemente comunicativi e rappresentano la targeted audience del marchio Alcott”.

Orientato verso il futuro, Alcott si impegna attivamente nel perseguire una politica di produzione sostenibile. Il brand crede fermamente che l’innovazione sia inscindibilmente connessa alla sostenibilità, motivo per cui giorno dopo giorno Alcott si impegna a promuovere la diffusione di prassi produttive virtuose.

Questo impegno si traduce nell’uso responsabile di tessuti biologici, nel rispetto scrupoloso degli standard ambientali e sociali durante l’intero processo produttivo e nell’impegno costante nel ridurre le emissioni di CO2.

Con Alcott non arriva solo un brand a Reggio Calabria, ma uno stile di vita unico e irripetibile.