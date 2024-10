“Gran Galà Cultura Calabrese”, tra le eccellenze premiate anche Alessandra Giulivo

La giornalista Alessandra Giulivo, in qualità di presidente della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, è stata insignita del prestigioso premio “Gran Galà della Cultura Calabrese” per la categoria moda, insieme ad altre eccellenze che hanno dato e danno lustro alla Calabria in Italia e nel mondo, ognuna nel proprio settore, dal cinema alla moda, dalla solidarietà alla musica, dalla medicina all’editoria, dall’informazione allo sport.

L’evento, giunto alla V edizione ed organizzato dalla Mea Eventi Group di Roberto Zengaro, si è svolto presso il cinema Modernissimo di Cosenza e quest’anno si è arricchito della collaborazione del Coordinamento provinciale Donne Acli di Cosenza, rappresentato dalla responsabile Mariangela Caserta.

In un nutrito parterre di autorità istituzionali e ospiti del mondo dello spettacolo, Alessandra, nel ringraziare la commissione, ha condiviso il premio con i giovani fashion designer e la sua amata Calabria.

Un premio che sancisce un valore aggiunto al percorso professionale di Alessandra Giulivo, nome altisonante del fashion system, in rappresentanza dei più alti valori della moda. Un punto di riferimento, un interlocutore privilegiato per iniziative che hanno a che fare con lo stile, il costume e l’arte in senso lato. È diventata un simbolo etico originale per la fermezza con la quale afferma la sua visione innovativa e di avanguardia nel mondo della moda.

Priorità assoluta valorizzare, promuovere le eccellenze ed i talenti emergenti della classe creativa, dando vita ad iniziative ed eventi che tengano conto della nuova generazione, offrendo possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità, dando loro la possibilità di farsi conoscere entrando in contatto con il panorama del design Made in Italy.

Alessandra Giulivo è, oramai, uno dei volti noti, capofila di una nuova generazione di donne dalle idee forti ed innovative.